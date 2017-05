Kryetari i Bujanocit Shaip Kamberi në Samitin Ndërkombëtare te komunave dhe qyteteve boterore në Danimarkë

Bujanoc, 13 maj -Kryetari i Bujanocit Shaip Kamberi do të marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të qyteteve dhe komunave në Danimarkë qe do të mbahet nga 17 deri më 19 maj e ketij viti, njoftoht agencia elajemeve “Presheva jonë” nga kabinet i kryetarit te Bujanocit

Samiti Global i Rrjetit të Qëndrueshëm të Qyteteve eshte nje konfrence me karakter Ndërkombëtare qe do te mbahet në Aarhus, Danimarkë, 17-19 maj 2017. Kryterai i Komune sse Bujanocti si pjesemarres i kesaj konference nderkombëtare thote per agjencie e lajemeev “Pesheva jonë” se ky eshte nje rast i mire qe nga diskutimi dhe takimet me homologë te komunave dhe qyteteve evropiane te njftojme pe rsiaitne tone aktlae ne Bujanopc dhe raon, per sukseset dhe problemt e sfidat qe balllafqohet komuna dhe Lugian e Preshevës. Natarisht nga keto kontaktr e ebiseda me krerët e komunave te qyteve evroppane do te marrim shembuj dhe perkrhaje te zhvillimit edhe me te mire te komune sonë.

Gjatë tre ditëve të majit 2017, Qyteti i Aarhusit do të jetë një qendër ndërkombëtare e njohurive, ekspertizës dhe ndarjes së praktikave më të mira për t’u përgjigjur sfidës globale të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Ngjarja do të sjellë së bashku Samitin Global 2017 të Rrjetit të Qyteteve të Fortë dhe Konferencën e Ndërtimit të Resilancës ndaj Radikalizimit dhe Ekstremizmit të Dhunës II, të organizuar nga Bashkia e Aarhus / East Jutland Police në partneritet me Rrjetin e Qyteteve të Fortë dhe partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

Gjate kesaj konference ne Aarhusit të Danimarke sipas z.Shaip Kamberi do të mbledh qindra pjesemarres si kryetarë të komunave, guvernatorëve, politikanëve lokalë dhe praktikuesve, si dhe akademikëve dhe specialistëve, te cileve permes nje debati te hapur ju ofron një mundësi unike për të ndarë mendime dhe inicivitaiva per ndryshimin dhe perespektiven e qytetit, per të zhvilluar praktikën lokale, komunale, parandalimin dhe elasticitetin në mbarë botën.

Seancat plenare me folësit e nivelit të lartë do t’u japin pjesëmarrësve qasje të pakrahasueshme në qasjet inovative lokale për ndërtimin e bashkësive gjithëpërfshirëse që mbështesin kërcënimin e urrejtjes, dhunës dhe ndarjes që shfaqet në të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm.

Sesionet gjithashtu do të nxjerrin në pah partneritetet dhe kornizat e rëndësishme dypalëshe të qytetit përmes Rrjetit të Qyteteve të Fortë dhe punëtoritë më të thella do të zhvillojnë diskutime substanciale, rrjetëzim dhe frymëzim për të gjithë pjesëmarrësit.

Për ata që janë të interesuar të mësojnë më shumë për Modelin e Aarhusit dhe qasjen daneze me fokus në parandalimin e hershëm dhe ndërtimin e elasticitetit lokal, do të ketë një eveniment “shtëpi të hapur” për vizitorët pasdite përpara konferencës së bashku me ngjarjet e drejtuara nga Rrjeti i Qyteteve të Forta dite e mërkurë 17 maj, kur do te nsisi seioni konfrences nderkobëtare.