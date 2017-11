“Rruga e bashkëpunimit dhe pajtimit – një shembull i politikës së përgjegjshme.” kane pohuar sot dy lideret e ballkanit kryenistrit shqiptar Edi Rama dhe ajo serbe Anna Brnabic ghajte nje takimi ne samitin e Marakesh tge Marokut ku toboi liderët e vendeve nga Ballkani Perëndimor, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” Në kete Konferencë te”Politikës Botërore X, prezentuan dhjetra kryemnistra te vednev te nryshme boteroe dhe me shumë se 120 zyrtarë të lartë nga e gjithë kontinenti te cilt folen në seancat plenare për të diskutuar çështjet aktuale, ne mesin e tyre edhe kreminisitr yne shqiptar Edi Rama.

Rama ishte i ftuar në panelin me temë “E ardhmja e Evropës Juglindore”, së bashku me kryeministren e Serbisë, Ana Brnabiq, ku foli mbi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe rolin e Shqipërisë, në këtë bashkëpunim, si dhe sfidat e integrimit të vendit në BE.

Rama ishte i ftuar në panelin me temë “E ardhmja e Evropës Juglindore”, së bashku me kryeministren e Serbisë, Ana Brnabiq, ku foli mbi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe rolin e Shqipërisë, në këtë bashkëpunim, si dhe sfidat e integrimit të vendit në BE. “Duke njohur Kosovën, Serbia do të bëjë një hap të madh përpara dhe do të lehtësohet nga barra e së kaluarës..” ka thënë Rama

“Ajo që unë shoh si një pasqyrim shumë pozitiv të kësaj, është sesa shumë gjërat po ndryshojnë përsa i përket popullsisë. Është një mënyrë e re e të jetuarit në Ballkan, një mënyrë që është rrënjësisht e shkëputur nga kultura sesi jetonim në të kaluarën”, u shpreh kryeministri.

“Pavarësisht sfidave politike, ekonomike dhe sociale përballet duhet të jepet për ndërtimin e marrëdhënieve të mira, stabilitet dhe prosperitet, sipas një fjalimi me kryeministrik te Sqhiperise dhe Serbisë Edira Rama dhe Anna Brnabic në një konferencë në Marok.” njofton “Presheva Jonë”

Të dy kryeministrat diskutuan me Tijeriem de Monbrijlom, themelues dhe kryetar i konferencës së politikës botërore mbi sfidat me të cilat përballen Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Juglindore, si dhe në një të ardhme të përbashkët në BE.

Kryeministrat u pajtuan se është e nevojshme për të vazhduar dhe thelluar bashkëpunimin bazuar në interesat dhe qëllimet e së ardhmes evropiane të rajonit të përbashkëta.

Kosova shpalli pavarësinë, të cilën Serbia nuk e njeh mbetet një pikë e mosmarrëveshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë, por ata ranë dakord se ka ende një numër çështjesh për të cilat nuk ka marrëveshje dhe bashkëpunim. “Presheva jonë” nga bujrtimet e sja diplopamtike ka mesuar se kryeminstri shqitar Rama me homoleogne e tij serbe Brnabic kane biseduar edhe per te drjtate shiptzareve ne Luginene Presheves, te cilat duhet avancuar, nese Serbie pretendon te jet një dite anëtare e BE-së.

“Edhe pse ne nuk pajtohemi për çështjen e shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës, ne bëjmë çmos që të mos ndikojë në marrëdhëniet tona dhe dialog konstruktiv që kemi krijuar”, tha Brnabić paneli.

Paneli është theksuar veçanërisht në dukje se rruga e bashkëpunimit dhe pajtimit pas më shumë se gjashtë dekada, te filluar nga Edi Rama dhe Aleksandar Vuçiq, një shembull i politikave përgjegjëse dhe ndryshime pozitive. Ndyshe sipas kreut te qverise serbe, Bernabvic, Serbia është thellësisht e përkushtuar ndaj këtij procesi dhe thellimin e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit me Shqiprine.

Serbia ka mbrojtur gjithmonë fort se politika ndërkombëtare duhet të respektojnë ligjin dhe standardet ndërkombëtare, si ne gjithmonë kemi thënë se do të “hapë kutinë e Pandorës në qoftë se ne e pranojnë shpalljen e njëanshme të pavarësisë. E drejta ndërkombëtare është atje për të siguruar një rend më të qëndrueshme, të parashikueshëm dhe të sigurt në botë sigurisht më të qëndrueshme dhe më të sigurtë të Evropës “, tha ajo.

Ndryshe edhe vete Edia Rama vlerësoi përpjekjet e Prishtines deh Boeghrdait per tre vazhduar dialogu, proces ky i cili eshet enfavor te paqes dhe stabiliteit ne rajon dhe fiunjesie se mire te dy shteteve.

“Ajo që BE-ja ka nevojë për rajonin, kështu që rajoni i Ballkanit Perëndimor kanë nevojë për Evropën, sepse pa një rajon stabil, nuk ka stabilitet në Bashkimin Evropian. Serbia do të vazhdojë të ndërtojë marrëdhënie që ne jemi të gjithë së bashku në të ardhmen dhe të gjithë qytetarët e rajonit të sigurojë kushte më të mira jeta dhe standardi më i lartë dhe cilësia e jetës “, përfundoi Brnabic.

Si pjesë e vizitës së tij në Mbretërinë e Marokut, kreu i Qeverisë dshqiptare esdhte tkauar me homologun e tij marokene dhe te Mbretërisë së Marokut Sadedini El Otmanin iu ftuar ne një darkë gala, e cila me rastin e Konferencës Botërore të Politikave, organizuar nga Ministri i Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Marokut Naser Bouit.

Konferenca në politikën botërore është një organizatë e pavarur që synon të kontribuojë në përmirësimin e të gjitha aspektet e qeverisjes, dhe për të promovuar një botë më të hapur, të begatë dhe vetëm me respekt të madh për diversitetin e shteteve dhe popujve. Herën e parë u mbajt në vitin 2008.

Takimi vjetor i Konferencës Botërore të Politikave sjell së bashku liderët politikë dhe ekonomikë nga pesë kontinente, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe akademike, për të diskutuar, sfidat kryesore politike, ekonomike dhe të sigurisë në botë.

Konferenca është iniciuar nga presidenti dhe themeluesi i Institutit Francez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare (Instituti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare – IFRI) Thierry de Monbrijala.

Konferenca e vitit të kaluar u mbajt në Doha, dhe u hap zyrtarisht nga Kryeministri i Katarit.