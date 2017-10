Bruksel, 26 tetot -Neser, të premten, më 27 tetor 2017, Këshilli i Atlantikut të Veriut (NAC) i kryesuar nga Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, H.E. Zonja Rose Gottemoeller e shoqëruar nga përfaqësues të vendeve kontribuese NATO do të bëjnë një vizitë në KFOR-it në Kosovë, ku do te priten nga kryeminsti shqiptare ne Prishtinë Ramush Haradinaj

Zyrtaret e NATO-s kane njfotuar agjencine e lajmeve “Presheva Jonë se qellimi i kesja vizite e kreut te larte te Alences veritaltntie en prisrtine eshet per t ‘u njohur me situaten aktuale simdos ate te sighurise dhe rolit te KFOPR-it ne rajon. memsohet se Znj. Gottemoeller së bashku me Ambasadorët dhe Kryetarin e Komitetit Ushtarak, Gjenerali Petr Pavel, do të marrin pjesë në një takim me COMKFOR-in, Gjeneral Major Giovanni Fungo dhe gjithashtu do të kenë mundësinë të takohen me autoritetet e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare prezent në Kosovë.

Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm do të ketë takime bilaterale me z. Hashim Thaçi, z. Ramush Haradinaj dhe Z. Dalibor Jevtic.

Kurse ne oret e apsidtes rreth 16:20 meialve lokla edo t’i drejtohet premrmes nje Konferenc te e përbahskët për shtyp e zv. Sekretarja e Përgjithshëm e NATO-s me z. Haradinaj dhe ushtarak nga Shtabi i KFOR-it. Ne fund do shtuar se NATO dhe Kosova jo se ka vetme raporte te mira, pro ato diote e sa po po intensifikohen permes nje ser aktivtesh. Do tgjkesuar se apra ca ditesh ne sleine e nATO-s u prite edhe shefi i diplomacios kosovare z.Behgjet Pacolli.