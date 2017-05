Krerët e Bashkësive Islame shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe Zvicër flasin për kaosin mes hoxhallarëvë Luginën e Preshevës

Krerët e Bashkësive Islame ne Kosove, Shqiperi dhe Zvicër (Mr. Naim Ternava, dr.Skënder Bruçaj dhe prof.Mustafa Memeti flasin ekskluzive për agjencine e lajmeve “Presheva jonë” për zenkat dhe perqarjet mes hoxhallarëve ne Luginen e Preshevës qe u bene hore para miletit..

EKSKLUZIVE

Nga Dita e Xhumase (pas nesër) agjencia e lajmeve “Presheva jonë” do t ju sjelle biseda dhe intervista eksluzive për Luginen e Preshevës, kesaj radhe për disa probleme mes imamëve dhe hoxhallareve te cilet kush për bajrakatrizëm, kush për kajtme e interesa tjera vetiake e kombëtare e antikombëtare te imponuara nga Beogadi, Prishtina e Tirana, asnje imami, hoxhe, myftie a cka ka ketu ndër ne, si pret sakica ne nje vend.

Aga hoxhe bre, Ramazani eshte per t’i shtrire doren e pajtimit njerit tjeterit e jo berryl sikur ju qe beni mes veti a jeni n’men a jo ?!

Nese ju hoxhallaret kshyrni si uki e dhija, si me ju besue xhemati juve bre vllazni? Si me ju besua xhamti kur ju kallxoni vajz për unitet apo “shtrirej e dores se pajtimit” , kur juve juve pike së pari ju mungon harmonia dhe dialogu dhe s’merreni vesh dot mes veti? A eshte kjo normale, ne vend qe ju me na dhane neve gazetareve nasihat, ne u duhet me ju dhane juve, subhanallah, subhanallah ?!..

Keto perqarje apo kjo krize insitucionale fetaren ne Luginen e Preshevës tashme kan etejkaluar lalfet e qarhsise se Preshevës apo rast i izolua, por kjo afere, zënka kanë kalur kufijt e Luginës, ka shkuar aq larte, sa dosjet e imamëve tashme gjendet edhe ne shërbimet e BIA-s ne Beograd. Për keto biseda informative nga organet e “derzhaves” e kane konfirmuar se fundit perfaqesuesit e bahkesive islame ne Luginë.

Se kah duhet drejtuar antenet shqiptaret muslimane ngas Lugina e Preshevës kah Prishtina, Beogradi apo Sanxhkau? Se si te dilet nga kjo krize e perqarjeve mes hoxhallareve?, Se si të bashkohen keta imame e myfti do kah Prishtuina e do kah Beogradi qe mbajne “shallat e bardha” me xhybe zhag per toke, Se a kane gishta sherbimet serbe ne këto peqarje mes hoxhallarëve shqiptar ne Luginë? A pritet mare ne Luginë kur hoxhallaret dekorohen nga “persononalite” serbe nga Beogradi qe i shpallin lufte shqiptareve? .. Pra, për gjitha keto dhe për kaosin mes hoxhallarëve ne Luginen e Preshevës ne ditet ne vijim mund te lexoni intervistat ekskluzive për agjencine e lajmeve “Presheva jonë” kreret me te larte të bashkesive islame shqiptare ne Kosove, Shqiperi dhe Zvicër si me: Mr. Naim Ternava (kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës), Skënder Bruçaj (kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë) dhe imami shqiptar nga Berna prof.Mustafa Memeti.