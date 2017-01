Kosova: Je ne suis pas Charlie!

Para dy vitesh nga atentati i përgjakshem ne Paris, Kosova ishte e para qe u solidarizua me popullin francez me mbishkrimet në bluza, ne fb apo ne afishe “Je suis Charlie”. Na kujtohet si sot para dy vitesh kosovaret ishin me të zëshëm se serbet ne Begorad dhe vërshuan mbishkirmet e kosovareve me “Je suis Charlie” dhe me ngjyrat e flamruit francez. U ndezën edhe qirinj midis Prishtinës, madje disa edhe vajtuan e shkulën folket .. Me nje fjalë krejt kosovaret brohoritën “Je suis Charlie” nga ambsadat e Kosoves nga Parisin e Prishtina deri nepër dyer te nevojtoreve shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Kosova dje “je suis Charlie, sot “Je suis Haradinaj”

Sot dy vjet më pas, një lider i një partie politike, një ish-kryeministër, një ish-deputet i Kuvendit të Kosovës, një ish-komandant i UÇK-së u arrestuar nga Franca e “Charl l’Hebdos” me fletarrestin e Serbisë. Kurse sot asnje francez ne Parisi apo Prishtin nuk doli me “Je suis Ramush!” ?! Tash shtrohet pyetje ku jeni ju Monsieur “Charlat”, “Charloviqat” e Sharlatanat e e Kosovës qe e vajtuat dje Francen, qe pas arrestimit te nje lideri po deshmon fjalet se Franca eshte vend mik historik i Serbisë ?! Madje edhe ne protesten e stome pro Haradinajt per lrimin e ldierit te AAK-së, u degjuan dhe u pane parulla e afishe me mishkrimet “Je suis Haradinaj”, “Je ne suis pas Charlie!”, “Franca na tradhtoi” etj,

Edeh Thaci “Je Suis Charlie”. Ne Prishtinë: Franca na Tradhtoi. Franca mbetet besnike e Serbise !

Edhe Hashim Thaçi per cdo lajm te keq per Ftancen e ka ndie veten keq dhe eshte gjendur prane Parisit. Madje ai para nje viti gjate atentatit ne Paris ishte shprehur “Je suis Cherlie”. Ai me këte rast mori rrugën deri ne Paris për të marrë pjesë në marshin e organizuar nga Franca.

.Disa tre rinje nga Kosova te zhgenjyer pas arrestimit të liderit dhe komandanti te tyre Ramush hardinajt, kane deklaruar per agjencise së lajmeve “Presheva Jonë” se “me nuk jemi Charile, francezet na tradhtuar, Je ne suis plus Charlie! Kemi menduar se Franca ka ndryshuar, por ajo pas arrestimet e liderit Haradinaj edhe spe kishte deshmuar pafajesine ne TPI e Hagës, duke tse po ndjkek rrugen e Serbisë, duket se France eshte bëre zdhenëse e politikave antishqiptare..”