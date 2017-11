Disa javë pas largimit nga Këshilli Federal, Didier Burkhalter po përgatitet të botojë një libër të përkushtuar për shkakun e fëmijërisë në mbarë botën. Botuar nga Editions de l’Aire në Vevey, libri («Enfance de terre») do të promovohet më 10 dhjetor, që i bie ne diten nderkombëtare te te Drejtave te Njeriut, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.

«Enfance de terre»

Didier Burkhalter vëren se këto janë tregime imagjinar, bazuar në kujtimet e tij, por në një bazë të realiteteve që ai ka jetuar. “Na merr, për shembull, nga Kolumbia në Burkina Faso, përmes Myanmarit, Jordanisë, Gjeorgjisë, Ukrainës, Francës, Kosovës, Tunizisë dhe Oqeanisë. Dhe pastaj ekziston edhe sfondi i Zvicrës, vendi ynë i mrekullueshëm që nuk është gjithmonë i vetëdijshëm për fatin e saj, si dhe organizatat humanitare dhe programet e bashkëpunimit ndërkombëtar që e detyrojnë respektin “.

“Fëmijëria e tokës” është një koleksion i tregimeve takime frymëzuar se ish ministri i jashtëm mund të bëjë në të pesë kontinentet gjatë karrierës së tij.

Sa i perket Kosoves do perkujtuar se diplomati zviceran Burkahlter kishte konfirmuar angazhimin dhe kujdesin permanent te Zvicres ne Kosove dhe shqiptaret ne intevristen e e fundit për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”

Lidhur me marrëdhëniet e Zvicrës me Kosovën, shefi i diplomacisë zvicerane Burkhalter theskoi se “Zvicra me Kosovën ka marrëdhënie shumë të mira miqësore. Me Kosovën na lidhin shumë gjëra, gjeografikisht jemi afër, por një gjë që na lidh edhe më shumë, padyshim është ajo, se në vendin tonë sot kemi një komunitet të madh dhe të rëndësishëm nga Kosova dhe viset e tjera të Ballkanit”.

Një libër që Neuchâtelois filloi të shkruajë një ditë pas largimit të tij nga Këshilli Federal, tha ai në një intervistë dhënë për gazetat Neuchâtel L’Express dhe L’paanshëm dhe të publikuar në faqen e internetit arcinfo.ch. “Prej 1 nëntor, unë ndjeva thirrjen për të shkruar sikur një lumë, deri atëherë i kanalizuar, më në fund u lirua”, thotë ai.

Një karrierë e re që fillon? Didier Burkhalter shpjegon se ai kishte shumë argëtim në këtë aventurë: “Më pëlqen të krijoj histori, të shpreh jetën dhe kohën, të vë në fjalë gjendjen njerëzore dhe shpresoj. Ndoshta kjo është një përkufizim i shkrimtarit. ”

“Këto janë tregime të jetës, në një mjedis më të vështirë se në Evropën Perëndimore”, thotë botuesi i tij Michel Moret. Çdo gjë është kryer nga një stil i matur, me një fije poetike, sipas tij. “Fjali të pastra, të shkurta, me një efikasitet dhe një emocionalitet në lëkurë. Është si ai. ” Fije e kuqe e këtij “dialogu me brezin e ri”, nevoja për të ruajtur flakën e shpresës në mesin e këtyre të rinjve. Didier Burkhalter gjithashtu ka korresponduar me disa prej tyre.

Ish kreu i punëve të jashtme thotë se ai kishte idenë e këtyre portreteve të fëmijëve për një kohë të gjatë. “Unë kisha varrosur në zemrën time këto tregime të tejmbushura të shqetësimit dhe shpresës dhe e dija se do t’i çliroja një ditë. Jo vetëm për mua, por sidomos për të gjitha fëmijërinë e vështirë dhe të guximshme të Tokës “.

Ky libër i vogël (128 faqe) fillimisht u shtyp në 5000 kopje. Sipas botuesit të tij, rezervat janë pothuajse të lodhura edhe para lirimit zyrtar.