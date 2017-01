Konculi, “Gracanica” e Luginës së Preshevës , ku valon flamuri, por ai shqiptar

Bujanoc (Koncul) 28 janar -Shpesh është folur e shkruar për reciprocitetin mes shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe serbëve ne Kosovës (Gracanicë dhe Veri). Madje rrth ketij termi ka pasur edhe polemika e kritika herë në adresë të Prishtines e herë të Beogradit, se ky recporcitet nuk po rrespekohet, ne vecanit për shqiptaret e Lugines se Presheves e cilet ndjehen te diskriminuar, kurse serbet ne Kosovës te privilegjuar.

Flamujt shqiptar ne Koncul dhe flamujt serb ne Gracanice, janë i vetmi reciprocitet qe “rrespekohet” nga Prishtina dhe Beogradi

Pas 17 vjetevë te formimit te forcave shqiptare ne Luginen e Preshevës të njohura tashme me emrin Ushtria Clirmitare e Presheves, Medvegjës dhe Bujanocit-UCPMB e cila i ktheu pushken forcave serbe, menjëhre pas luftes ne Kosovë ne Koncul dhe Dobrosin me rastin eekitj pervjetori po valoj flamuir shiptra. Ky pervjetor i UCPMB-së ne Luginen e Preshevës u shenua me je ser aktivitetesh nga faktori politik dhe ushtarak ne rajon duke perkujtuar dhe nderuar doshmoret e kombit. Me rastin e ketij pervjetori ushtarak ishte i pranishëm gjithkund flamuri kombëtar shqiptar. Flamujt shqiptar valonin si ne Dobrosin ashtu edhe ne Koncul fshatra këto te njohura te rrezistencës. Shiko foto te bera dje ne Koncul disa kilomtera para kufirit me Kosovën. Për themelimin e UCPMB-së kishin shkruar edhe mediat boterore. Për CNN, UÇPMB kishte 1.600 ushtarë. Rreth 80 për qind të trojeve te Kosoves Lindore ishin ne duar te UCPMB-së.



Ekipet e gazetareve te agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” kane biseduar me banorët ter cilet ndjhen krenar qe festat e diteve te fundit po i kalojne me flamurin kombëtar. “Është ky flamuri yne me te cilen ushtaret tane te UCPMB-së na mbrojten gjate perleshjeve te fundit me forcat serbe dhe krejt normal se vejme në fshat për të nderuar flamurin dhe trimat tanë..” ka thëne per “Presheva jonë” mesoburri me mustaqe dhe me plise te bardhe K.M. nga ky fshat.

Kurse liderët nga Bujanoca kane pohuar se “flamujt shqiptar ne Koncul dhe flamujt Serb ne Gracanicë, jane i vetmi reciprocitet qe “rrespekohet” nga Prishtina dhe Beogradi.”

Kurse nje banor tjeter po nga ky fshat ne fund duke na pershëndetur na tha se “kur ne Gracanicen e Kosves po valon flamuir serbe, pse jo edhe tek ne jo. Edhe ne, në Luginen e Presheves e kemi “Gracanicën” tone ne Koncul, por me flamuj shqiptar. Nese serbet na heqin flamurin toine edhe kosva duhet hequr flamujrin serbe ne Gracanice dhe Veri t Kosovës..”