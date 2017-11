Merita Pinta, (ne mes me te bardha) patrone firmës se njohur helvetike “Prima Pflege” dhe sekretare e LAPSH-së në rezidencën e saj ne Tegerfelden (AG) e rrethuar me kolege, mesues dhe bashpunëtore

Tegerfelden (AG), 20 Nentor -Ne prag te festes kombëtare, gjate uikendit te fundit (12 nëntor) ne Tegerfelden (AG) u mbajt nje tubim i Lidhjes së Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë «Naim Frashëri» të Kantonit të Aargaut. Takimi u mbajt në rezidencën e pronares Merita Pinta në e cila njëherit është edhe sekretare e LAPSH-së, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Paronja e firmës se njohur helvetike “Prima Pflege” në Tegerfelden organizoi nje pritje madheshotore me një apero për pjesëmarrësit e tubimit per hire të festve te fundviti duke kremtuar në një atmosferë pune në shërbim të fëmijeve dhe shkollës shqipe ne Zvicër. Ftesa për këtë takim iu kishte drejtuar mësuesve, anëtarëve të Kryesisë si dhe veprimtarëve tjerë të shkollës shqipe. Në kete takim pos kreut te LAPSH-së mori pjese Reshat Jonuzi, ish-kryetar i lidhjes.

Pjesemarresit: Merita Pinta nje ambasadore e arsimit shqip dhe biznesit shqiptar ne Zvicër

Fillimisht fjalën e mori nikoqirja zonjusha Merita Pinta e cila i falënderoi pjesemarrësit duke ju uruar Diten e Flamurit 28- Nëntorin nxenesve dhe prindereve në mbështetjen e manifestimeve shkollore, përgëzoi mësuesit për punën e tyre të shenjtë në shërbim të nxënësve dhe shkollës shqipe. Nërsa mësuesi Hamzë Morina, i cili tashme gjnedet ne pension, the se një takim i këtillë ishte në shenjë nderimi të punës së tij shumëvjeçare.

Ishte nje takim i rralle dhe madhështor me momente emocionuse ne takimin pershendetes me rastin e pensionimit qe koleget tone nga LAPSH “N. Frasheri” te Kantonit te Aargaut te organizuar ne kompoanine gjigante Prima Pflege ne Tegerfelden drjetuar nga shefja Merita Pinta.

Tubimin ne fjalë e hapi Riza Demaj, kryetar aktual i Kryesisë Kantonale, i cili duke falenderuar zonjushen Merita Pinta për organizimin e takimit, njoftoi pjesëmarrësit mbi aktivtetet e fundit rreth organizimit të manifestimit qendror te festavew te fundt vitit në Küttigen. Pe rketre tubim LAPSH ishte mirnjhoihes jo vetm eper mysafiret nga kanotni dhe mbare Zvicra por edhe sponsorët, si: Merita Pintën, Adem Osmanin dhe Visar Muriqin, të cilet vazjndim isht kane mbështetur manifestimet apo tubim që kane te bejne me nxenësit, shkollen apo librin shqipe. Me një fjalë pjesa teknike tani është gati, salla, mysafirët, Presheva Jonë dhe media tjera tj.. etj. Programin do ta moderoj ish-nxënësja e shkollës shqipe, tani studente në Universitetin e Bernit Shqiprina Saqipi.

Ne ketë tubim folen po ashtu edhe Qefsere dhe Vaxhid Sejdiu, pastaj Fitnete Balaj, Ilirida Ramadani, Halime Vishi, Elfete Hysenaj- Gashi, Luljeta Kastrati, Ilmie Luma, Bajram Mulaj, Shpend Limoni etj te cilet shprehen gatisherinë që edhe në këtë manifestim të ndihmojnë ne baza vullnetare që organizimi të jetë në nivelin e duhur me fyme arsimore dhe kombëtare.

Në fund të takimit fjalën e mori edhe mësuesi Hamzë Morina, i cili falënderoi të pranishmit për respektin dhe nderin që i është bërë punës së tij shumëvjeçare.

“Falenderoj te gjithe koleget per respektin qe treguan dhe dhuratat simbolike per punen time 20 vjeqare si mesues i shkolles shqipe te mesimit plotsues ne Zvicer. Pershendes me kete rast te gjithe nxenesit, prinderit, arsimtaret dhe bashkatdhetaret e mi ne Zvicer per kontributin e dhene shkolles shqipe. Uroj qe gjuha jone te mbetet pergjithmone zonje dhe shqiptaret te krenohen me te kudo qe jane!..” ka thëne fund zl.Hamza Morina