Eskani, ose Ozkan Yenivatan qe ne shqip i bie Trim (Azgan), eshte pure nje shqiptar me prejardhje nga fshati Llojan në afërsi me Kumanovën-Maqedoni, me shumë familje në Preshevë e rrethinë, me krenari mbanë flamurin kuqezi edhe në veturë, si dhe në tabelat e veturës fillojnë me UÇK-në.

Kjo veturë me flamur kuqezi dhe me UCK sigurisht nuk është në Serbi bile as ne Kosovë , por në Turqi. Islamofobët: Valla bre turki i keqë?!. Vetuar te tilla me mbishkrime UCK dhe flamur kuqezi defilojne vazhdimisht redfhe ne rrguet e Zvicres por edhe ne vendet tjera te cilvilizuara (jo raciste) perendimore si ne SHBA, Gjermani e gjetiu..vec ne Serbi nuk bën, se keta jane “terrorista”:-))

Merre me mend ne Turqi lejohet nje e gje e tille, ja mundeosjne shqiptari nje qejf te till, por te ishte kjo vetur dikund ne Presheve apo Serbi me UCK apo flamur kuqezi, dom te ishte nje material i mire per mediat serbe per nja nje jave ish kenaqur tuj shkrue te para te mas, bile me plote kercnime.. e inskenime per denime me motive politike, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga Stambolli.

Azgan alias Trimi, edhe pse eshte i lindur dhe rritur në Stamboll, kurrën e kurrës nuk e harron një pjesë të familjes së tij në shqiptari. I zënë me punë çdo ditë në Stamboll, por nuk i ikë ditë, pa lexuar mediat shqipe dhe pa dëgjuar muzikë shqipe. Shpesh ishte në atdheun e të parëve dhe një pjesë e zemrës i rreh për atje. Falënderon prindërit, që gjithmonë i folën shqip dhe e ruajtën shqipen e traditën tonë kombëtare.