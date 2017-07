Kjo eshte kuzhina tradicionale shqiptare ne Presheve qe ju ofron flija dhe petulla 24h

Presheve, 4 korrik -Keni dasem, keni fejese, keni syneti …keni mbledhi tjera..sigurisht po, por keto ahengje vec muzikes edhe dicka sigurisht ju mungon pa te cilat nuk shkon ky muhabete ekto gezime. Padyshim keto tubime familjare nuk mund te behen pa flija, petulla, bakllave, paqe apo pite. Pa merak te gjitha behen, nese lakoni ne Stacionin Hekurudhor (Tasjan) ku ju mirepret kuzhina tradicionale me specilitet shqiptare te drejtuar nga familja Fejzullahu.

Nuk eshte edhe aq lehte me ndejur tere diten mbi saq e nen dielle…

Per te mesuar me shume agjencia e lajmeve “Presheva jone” ka vizituar sot “fabriken” e specilaiteve tona te njohura ( flija, petulla, bakllave, paqe apo pite.) pa te cilat nuk i ka hije as dasma, fejesa e as ndonje tjeter gezim. Per te gjtha keot ka menduar famlja Fejzullahu ne Stacionin hekurodhor ne Presheve te cilet me kete “zanat” merren qe 10 vite.

E zoja e shtepise, magjetorja shiptare me nje pervoje te gjate kuzhiniere profesionale ne pergatitje e speciliteteve tona kombetare, fillimish per agjencine e lajmeve “Presheva jone” rrefen se “Me kenaqesi gatuaj flija, petulla, bakllave, paqe apo pite qe me shume se dhjete vite. Ato i pergatisim me tyne, me vaj apo t emedha apo tre vogla..Mvaret nga qejfi, kush si i porosite. Inteteresimi i qyetareve tane eshte i madh simdos tash verwes, kur eshte kohe dasmash e fejesash apo gezimesh tjera. Cmimet i kemi modeste. Psh nje foli a po petulla i pergatsim per nje apo dz ore..mvaret nga porsia. Poriste per Flija apo petulla mund te behen me telefon se paku nj 4 ore perpara. Kurse, hiq me shume se pas 2 ore ju dergojme ne shtpi file apo petullat e porositura klientit one. Transportin e bejme gratis. Cdo ushqim, specialitet qe nuk ju pelqen, lirisht mund te kthehet dhe ne ju kthejme dhe te hollat, megjthse derio sot nuk na ka ndodhur nje gje e tille. Ne kete pune e bejme halla, paster dhe per qejf te klienteve tane.

“Kur isha e re, une per vete nganjehere pritojsha me ba flijat dhe petula per gezimet tona, cka shpesh i kerkoja ndihmen e nenes ime e cila ma dha ket zanat. Dhe sot shyqyr po ja shof hajrin, elhmadyrilah.. Jo vetem une, por cdo kuzhiniere cofte publike apo shtepiake, private, medonoj se duhet te ket abdes para se t i shtin duart ne brum. Ne bejme maksimuimin te jemi te paster dhe te bejme punen me ndere. Ne pergatitjen e ushiqmit (flijat, petullat..) ekipi yne prej tre personash perdor veshjen speciale nga kapela (mbeshtjellja e flokeve) deri ne dorza..Flijat ap specilatte tjera piqen me dru , ne nature, me saqe per petullat e ballkavat..me ene tjera te kuzhines. Nuk eshte edhe aq lehte me ndejur tere diten mbi saq e nen dielle. Por ehste eknaqesi te ushqesh bashkeomabsit tane, ne jemi te kaqur kur pas darke apo pas sille na thrsni klientet ytane dhe na falnderojne per atye qe ju kemi pergatitur..” thonje zonja e shtpise Fejuzullahu, kuzhinierte specialiteve tona ushmore kombetare