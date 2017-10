Beograd, 20 tetor -Njeri nga kreret e PVD-së Shaip Kamberi ne Bujanoc në prag te zgjedhjeve ka nisur fushaten ne gjitha frontet me takime here me Beogradin e here me Prishtinën e Tiranen, pamvasisht se shqiptaret e Lugines se Preshevës vazhdojne te jenë me te varfurit, me të poshtëruarit dhe me te diskriminuarit ne Evropë. Për ket flet edhe papunesia dhe eksodi i madh ne Bujanoc dhe Lugine, siq kane raportuar mediat dhe organizatat nderkombëtare.

Siq e kemi njoftuar dje nje takim te tille Kamberi (PVD) ka pasur sot pas minsitrit kosvar edhe me Kryministren serbe Anna Bernabic me teme situata ne Luginë. Agjencia e lajmeve “Presheva Jionë” ka mesuar se me kete rast aktivsiti i PVD-së ka kerkuar nga znj.Brnabiq pershirjen e partise së tij ne koalicion me qeverine e serbe me kusht qe te jene ne kyre te komunës (kutpo duke hequr Shqipërim Arifin) ose te shkohet ne zgjedhje pamvrsisht se keta te fundit (PVD) qe kishin marrru hise ne pushtez per hire te ApN-së

Megjithatë, Kamberi u kthye nga Beograd e gishta n’gojë, ngaqe kryeministrja Brnabiç nu e premtoi per asgjër (sigurisht duke verejtur shqiptaret e perqarë) dhe ai nuk mori një përgjigje të saktë nga “keto ambicie apo kerkesa kontroverse te PVD-së”

Siq kei njoftuar dite me pare edhe shefi i tij Riza Halimi ngjajshem kishte kercnuar autortiet serbe ne Beograd due ekrar ne qveri apo per ta marru ne dore komunene Preshevës, duke ju drtejtuar beogradit ose me mua ose me Shqipërimin? Kurse, Ardita dher Riza kane paralajmeruar protesta, pse ju hoq apo rikthimion e tortës në gojë?!