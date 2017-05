Kadri Veselovat dhe Beogradi, Preshevën e shtypur po perdor si mjet manipulimi dhe si karte nëpër fushata parazgjedhore

Qveritarit kosvare pa i zhdyp magarit e me i hyp kalit nuk behet mire jo se jo ne Luginën e Preshrvës, por as ne Kosovë, per te cilet veprimtari i shqura i qeshtje kombetare Adem Demaci për agjencine e lajmeve “Presheva jonë” ishte shprehur që “shqiptaret e Preshevës që t’mos mos presim shume nga qeveria e Kosovës te cilet nuk jane ne gjendja te heqin as macen nga përqesheshi !… “Fillimi i Ri është koncept që do ta lartësojë flamurin kombëtarë dhe atë të Kosovës, në mbrojtjen e sovranitetit të Kosovës që të mos e cenoi askush”, theksoi kryetari i PDK-së, Kadri Veseli në një bashkëbisedim me qytetarët e lagjës “Dardania” në Gjilan. Lugina e shtypur si mjet manipulimi nga Beogradi dhe Prishtina Eshtë interesant, se kreret e PDK-së flasin për Luginen e Preshevës kryesisht në ato vende ku ka shqiptare nga Lugina e Preshevës gjithecka e qartë vota eshte një pyetje. Kjo fushate qe sa vite behet edhe nga Beogrdai duke phuar se “+Presheva eshet Serbi”, krse sot eddhe PDK dhe Kadri Vesli sot ne Gjilan për do Preshevën si karte, fushate, port mjerisht shqiptarët ne Lugine jane viktime e diskiminimit edhe nga politikave lojale e qeverise se pëdikstave dhe kadri veselovav te shumte ne kre te shteti kosovar qe asnjeher nuk e justifikuan thenin e tyre paushalle se “ne jemi gardian”. Nodoshta “gardian” te serbeve ne Kosove po, por ky far “slogani” s’eshte deshmuar asnjëhere për shqiptaret e shtypur ne Luginen e Preshvës, te cilet per cdo kater vjet e quane Kosovë Lindore?! Kreu i partisë me të madhe në vend, tha se më 11 qershor, qytetarët e Gjlanit do të tregojnë se çka është Gjilani për PDK-në, duke shënuar një fitore që nuk është parë në 18 vjet pas luftës. Veseli shtoi se qytetarët duan që Kosova të jetë më e zhvilluar dhe ruajtja e sovranitetit dhe territorit do të jetë e padiskutuar pasi për të mijëra njerëz tanë nuk janë më. Veseli se fundit ne Gjilam beri fushate edhe me Luginën e Preshevës sikur ish-holologu i tij Hashim Thaci për të cilët tha se “nuk do të heqin dorë nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci.”?!

Veseli: S’do të heqim dorë nga Lugina e Preshevës

“Po ua jep fjalën se me çdo veprim tonë do të jemi përkrah tyre, nuk do të largohemi, nk do të shkëputemi, nuk do të hqim dorë në asnjë moment nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci dhe të drejtat e shqiptarëve. Nuk do të heqim dorë pasi kemi obligim, sepse ata kanë bërë shumë për sakrificën tonë për ta ndërtuar shtetin tonë, do të jemi përkrah tyre dhe së bashku me ta”, u shpreh Veseli.

Nënkryetari i PDK-së Hajredin Kuçi theksoi se gjatë viteve e kanë ndërtuar arkitetkurën e Republikës së Kosovë, ndërtimin e shumë shkollave, rrugë, infrastrukturë të mirë ligjore, por tani ka ardhur koha e një fillimi të ri. Sipas tij, fillimi i ri është vet Kosova dhe vet shqiptaria.

Musliu: Cfare “gardian” ka Kosova për shqiptaret e Luginës, kur nuk jane ne gjendje të na sigurojne nje kulice libra shqip apo diplomat ?

Qeverite e Kosovës keto dhjete vitet e fundit, ka dhëne aq premtime per Luginë, aq Serbia ka ndertuar ura, shkolla, spitale, kisha e Car Dushana ne Veri te Kosovës?! Ku është njohja e diplomave qe 6 vjet na rren ministraj e Hashimit Edita Tahiri me gjithe at Gjuriqin ?, ku jane librat, ku eshte Lugina ne procesin e dialogu te Brukselit qe na premtoi ai diploamti i Thacit, Hoxhaj, ku janë 360 mije euro qe na i premtoi ministria e Kulturës, apo ku jane tekset shkollore qe na rrejti po ashtu ministri tjetër i Thaci, Bajrami ?! Prndaj e htme me kqardhje se ramja e djeshme qeverise së Thacit-Mustafa po i perngjan sikur me pas nemë Presheva..