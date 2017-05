Jonuz Musliu: Rënia e qeverise se Thacit-Mustafa sikur me pas nemë Presheva!

Preshevë, 11 maj -Rënia e qeverisë se Kosovës ka shkaktuar reagime dhe në Luginen e Preshevës, gje kjo e cila disa i ka gëzuar dhe disa i ka hidhëruar.

Keshtu kryetari Kuvedit te Bujanocit z.Jonuz Musliu, njëherit kryetar i Këshillit Kombëtra SHqipare ne krahine e Preshevës ne nje bisede per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” ka pershëndetur rënien e qeverise se PDK-LDK te cilen e quan “qe veria me lodhtë, artificiale qe ka njour histroia e shiptarisë. A lihen bashke ujku e dhija ?!”

Musliu: Cfare “gardian” ka Kosova për shqiptaret e Luginës, kur nuk jane ne gjendje të na sigurojne nje kulice libra shqip apo diplomat ?

“Ramja e qeverise se Thacit-Mustafa sikur me pas nemë Presheva. Po si mos me tehe keshtu ne se e mbjme nje krajhasim cka ka bere Serbia per serbet ne Kosovë e cfare Kosova per shiptaret ne Luginën e Preshvës edhe pse numerikisht dhe te diskrimunuar jemi me shume se ta ?!.” ka thënë Musliu.

” Ne i kemi quasr duart nga Beogradi dhe nuk i besojme me Beogradit, premtimeve te qeverise serbe ku cdo qeveri sda her evjen jep premtime se do te bjeme keshtu e ashtu për Luginën, por jemi dehsmitar se situata ne terren po e deshmon te kunderten, ku ku vendbanimet shqitare kane mbetur rajoni me i dskriminaar dhe më i pazjhvilluar ne Evropë, me nje papuneis me te madhe. Shqyr n’Zoti që kemi qata në Zvicer, Germani.. se njeriz per kete “dërzhavë”, kishin vdekur uni për bukë..”. ka shtuar ne vazhdim Jonuz Musliu per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”

Sipas liderit nga Lugina e Preshevës “Ok, politikat e Beogradit dhe qeverise serbe karshi shqiptareve ne Luginen e Preshevës i i njohim dhe nuk pritet kushe e din cka nga ta, ama aja nga Kosova eshtë e pakuptueshme dhe e pajustifikueshme?! Qeverite e Kosovës keto dhjete vitet e fundit, ka dhëne aq premtime per Luginë, aq Serbia ka ndertuar ura, shkolla, spitale, kisha e Car Dushana ne Veri te Kosovës?! Ku është njohja e diplomave qe 6 vjet na rren ministraj e Hashimit Edita Tahiri me gjithe at Gjuriqin ?, ku jane librat, ku eshte Lugina ne procesin e dialogu te Brukselit qe na premtoi ai diploamti i Thacit, Hoxhaj, ku janë 360 mije euro qe na i premtoi ministria e Kulturës, apo ku jane tekset shkollore qe na rrejti po ashtu ministri tjetër i Thaci, Bajrami ?! Prndaj e htme me kqardhje se ramja e djeshme qeverise së Thacit-Mustafa po i perngjan sikur me pas nemë Presheva..”

“Cfare “gardian” ka Kosova për shqiptaret e Luginës, kur nuk jane ne gjendje të na sigurojne nje kulice me libra shqip apo diplomat, ne e njohim dhe e kërkojme nje qeveri dhe president te Kosves qe interesohet për Luginen e Preshevës nese kane të përfshire ne kushtetetue ke interesim. Ne nuk po kërojme dicka me shume se ajo cfarë ka berë Serbia ne veriun e Kosovës?! Kospva e ka obligim dhe borxh ta ndihoje Luginën bieoer hater atij gjkau qe eshte derhgur per Shtetine Kosoves, bile pe rhater atyre parave, milion frangave qe ju kane marrur ne kufi dujke paguar polisat, sigirke t e veturave.. ” ka thëne në fund Jonuz Musliu.