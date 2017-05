Jetojnë dhe shkollohen në Kosovë, ata nuk e flasin asnjë fjalë shqip?!

Preshevë, 27 maj -Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, mësimi edhe më tutje zhvillohet sipas plan-programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës. Madje sipas nje ankete pasa vizites se gazetarev te agejncise se lajemeve “Presheva jonë” ne disd ashkolla fillore ne Veri te Kosovës dhe Gracanicë del se shumica e e këtyre nxenësve edhe pse jetojne ne Republikëne Kosovës nuk flasin shqip, ose një pjese e vogel e dine, por nuk e flasin. Ata qe e flasin e flasin vetëm per nodnje interes biznesi, njofton agjencia e lajmeve “Persheva jonë”

Ambasadori amerikan, britanil,francez qe nuk kamne lindur ne Kosovë flasin shqip, kurse serbet e lindur ne Kosovë nuk flasin. Cka i thuhet kësaj pune ?

Gazetaret e agjencise se lajmeve “Persheva Jonë” ka bere disa vizita ne dy shkolla serbe ne veriune Kosovës. Nga biseda me nxënesit serbe të shkollave fillore “Sveti Sava” ne Mitrovicë dhe tjera ku ka kuptuar se pejse dermuese nuk dine shqip ?!. Vetem 10 per qind dine nga pak edhe ate vetëm falë te ndyta, fyese, me sha nanën. Kurse rreth 20% qind e serbeve ne Kosove e flasin mire shqipen por nuk e flasin, qe ndryshe kjo shtrese mund te quhet raciste.

Në territorin e Kosovës, funksionojnë 102 shkolla të nivelit të ulët dhe të mesëm të arsimit, të cilat punojnë sipas plan-programeve serbe. Kjo e drejtë bashkësisë serbe i mundësohet përmes dispozitave të Planit të Ahtisaarit, si dokumenti gjithëpërfshirës, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Pekrujtojme se në veri dhe jug të lumit Ibër (nga veriu në jug të Kosovës), funksionojnë 70 shkolla fillore, 32 të mesme, si dhe 14 institucione parashkollore.

Nxënesit Veriut te Koovës apo Graqnicës nndjekin mesimet ne Kosovë por quditerisht nuk flasin shqip. Kjo eshte nje gje e pajjustifikuesjhm,e,d erisa amabsadore psh amerikan , britanik, francez q ekan elindur ne Kosove e flasin shqipen si “bliblil”. Jo vetme kaq madjhe ka edh eshiptaer ne Kosove qe nuk kane kane lindur ne Serbi, por e flasin serbisht, ndoshta me mir se nje serb i Veriut?!, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Jo vetëm kaq, nxënesit serb ne Kosobe jo qe nuk mesone shqipen, por sipas Komisioni për Arsim ka konstatuar se një numër i madh i teksteve të serbëve janë në kundërshtim dhe paraqesin shkelje të Kushtetutës së Kosovës, pasi që tekstet e historisë mësojnë se Kosova është krahinë e Serbisë?!

Buole bile sipas ministrit te PDK-së Bajrami aa thnë se “në bazë të ligjit shkollat serbe kanë të drejtë të përdorin tekstet e Serbisë..”?!

Se qeria e Kosovës (PDK-LDK) e kane humbur buslloen apo jane shndrruar ne servile pe te ruasjtur psotet apo per tze hiupr me larte gjoja “pro-everopiane” te cilet per cdo dite e fyejne BE-ne nuk lejojne nxënesit shqiptare me shami te shkojne ne shkolla apo nuk mësojne bile se paku nje ore ne jave per fene islame per te ruasjtur rinine nga droga, alkooli e prostucioni ?! Kruse nxëneset shqiptar ne Zvicer apo Blegjike shkonjne ne shkolle me shami pa krrufare pengesa. Kurse ne Belgjike sikur disa vende tjera te BE-së dy orene javë mesojne fene silame, kurse në Kosoven e Hashim Thacit dhe isa Mustafës kjo s’sshte e mundur edhe pse vendi eshte i piopulluar kresisht me muslimanë?!

Do përkujtuar se që nga viti 2000, në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në hapësirat ku jetojnë serbët në Kosovë, në plan-programet mësimore, të cilat zhvillohen sipas sistemit të arsimit të Serbisë, mësohet edhe lënda e mësim besimit, si lëndë zgjedhore e obligueshme.

Këtë e konfirmojnë përfaqësuesit e institucioneve paralele të arsimit të Serbisë në Kosovë, si dhe përfaqësuesit e Kishës ortodokse serbe në Kosovë.