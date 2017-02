Jehona Shaqiri vjen fuqishëm me projekte muzikore në skenën nderkombëtare! Zbulohet Top Sekretin. Ajo vetëm hijen e ka në Kosovë

Jehana Shaqiri Akademen e muzikes e ka mbaruar ne Tetove. Me gitare ajo luan prej moshes 7 vjeç kur ajo u rrit e ” madhe” dhe u bë sa gitarja. Si thote ajo “kur u bëmë binjake si dy motra me gitaren time, me të cilen komunikoja me gishtërinj..” -Kur jam ne skenë, shkrihem, jam bio dhe vetja 100% dhe cdo levizje e shijoj ne shpirt.. E bukura e kangëve shqipe per mu eshtë kur e bi në shprehje erotikën që kan tekstet e kangëve tona. Psh. kurr me vjen burri nga stani fërr fërr më bën fustani etj, shpjegon Jehona për agjencine e lajemeve “Persheva Jonë”

Preshevë, 3 shkurt -Këngëtarja e njohur shqiptare Jehona Shaqiri (e lindur ne Shkup e rritur ne Prishtine) së shpejti pritet të bej BUM në skenën e muzikore me njt projekt të ri muzikor. Edhe pse Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” eshte e njohur hollesisht per ketë plan Jehona tash nu deshroj t’i jap jehonë. Detajet e majave te karrieres së saj, per momentin nuk do t’i zbulojë duke i mbajtur Top Secret dhe nje suprizë per adhuruesit e saj.

Por gazetari agjencise së lajmeve “Pesheva Jonë” megjithatë jep dicka nga ky prejket duke “tradhtuar” Johonë Shaqirit duke dhene detaje nga planet e saj. Fillimisht mund t ju themi se Jehona ne Prishtine e ka vetëm hijën.. Ajo së shpehti do te ket PianoBarin e vetë ne Zvcër, në Spreitenbach-Zürich.

Jehana Shaqiri Akademen e muzikes e ka mbaruar ne Tetove. Me gitare ajo luan prej moshes 7 vjeç kur ajo u rrit e ” madhe” dhe u bë sa gitarja. Si thote ajo “kur u bëmë binjake si dy motra me gitaren time, me të cilen komunikoja me gishtërinj..” -Kur jam ne skenë, shkrihem, jam bio dhe vetja 100% dhe cdo levizje e shijoj ne shpirt.. E bukura e kangëve shqipe per mu eshtë kur e bi në shprehje erotikën që kan tekstet e kangëve tona. Psh. kurr me vjen burri nga stani fërr fërr më bën fustani etj, shpjegon Jehona për agjencine e lajemeve “Persheva Jonë” .

Ne vitin 1994-ën ka qene themeluse e rockBandin te pare te femrave mbare shqiptare Terrori ne Prishtine (roli im ka qene Solo gitariste) Hobi im ne kohen e rockut ka qene Tenisi, që njekohesisht ajo ka qene edhe kampione Kosove ne Tennis.

Pas studimeve ajo ka vazhduar me ore private te pianos dhe gitares ne rolin e pedagoges njekohesisht dhe si kompozitore këngësh (muziken e ka blu) per disa artistë me emër shqiptare…Kanget qe ka kompozuas se fundit eshte ajo dedikuar voglushëve, nje mesazh per femijet e botes…

Kengtare dhe kitariste (dyjat njekohesisht) gjithashtu dhe Bandi im i cili esht nje formacion live (kitare/klarinet/bateri/sint…) Jashta Maqedonise Kosoves kemi mbajt koncerte ne Gjermani Zvicerr Bullgari.

Kënga e saj qe ka bere se fundit ishte ajo me titullin “Ku jam unë e ku je ti” e shkruar me tekst të Avni Qailit, ndërsa për muzikën dhe orkestrimin është përkujdesur Zllatko Origjanski. Bëhet fjalë për një baladë dashurie, me një klip të punuar nga produksioni Fabrika, ndërsa në klip është edhe moderatori i ri Gent Toska.

“Kur jam ne skene jom vetja 100% cdo levizje e shijoj E bukura e kangeve shqipe per mu eshtë kur e bi në shprehje erotikën që kan tekstet e kangëve tona. Psh…kurr me vjen burri nga stani fërr fërr më bën fustani etj…” shpjegon Jehona për agjencine e lajmeve “Persheva Jonë”

Pyetjes se pse eshte e lidhur aq ngusht me kenget e moqme shqipe ajo rrefen se “Secila kange ka lezetin e vete dhe une përpiqen tja jap shijen time sepse e sjell ne ritmin qe unë e ndjej ne shpirt, pa e humb origjinalitetin bëj ca ndryshime po pa e eskagejruar. Arsyeja pse i kendoj kangët e vjetra eshtë se ato janë hisortike dheme vlerë, te shishme e te ambla saqe nuk duhet jo se jo ta humbim, por t’i kultivojmë. Edhe pse tash kam dhe identitetin tim me kangen “ku jam un e ku je ti” dhe jam duke punuar aktualisht kangen e rradhes mirpo, gjithmone do ti kendoj kangët qe i kemi..”

Rreth muzikës “tallava” ne mjediset tona Jehona Shaqiri thote se ajo e mkategrive e mizikes jane lloimi i muizkes shipe, po shqyr qe jane pak. “Ka edhe prej artsiteve qe e rujn me zili muziken shqipe…degjenerimi mendoj se populli e ka bë me kerkesa dhe artisti per fat te keq, pa perkrahje te shtetit dhe ajo mbeshtet dhe këndohet nga nevojli nga muzikantet sallamadi, per egzistencen e tyre duke ushqyer publikun tonë me muzike te kote, me kiq, pseudo muzikë, pa vlere, pa mesazh, mjerisht”

“Per fat te mire kam prekur disa vende kultura sa te bukura dhe joshese…Se shpehti do te kem PianoBarin tim ne Spreitenbach-Zürich. Besoj se pranvera eshtë stine me risi kame dhe disa oferta ne Zvicer ne disa festivale nderkombëtare, por kesaj radhe me kaq, per me shume mirupafshim me lajme të mira nga Zvicra pas cdisa javësh..”