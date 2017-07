Shpetim Shaqiri, pas kësaj të drejte është i autorizuar për të përfituar nga përdorimi i saj duke hapur edhe faqen e internetit (covfefe-swiss.com)

Pronari i kësaj marke pijesh me tashmë me renome nderkombëtar “Covfefe” është tetovari Shpëtim Shaqiri, i cili jeton në Valis të Zvicrës. Shpetim Shaqiri i njohur per projekte seroze, ide inovacione e kreativitete tjera ne Zvicer sikur ai me protezat per qente (per t’mos kafshuar femijët) eshte një person që e njeh mirë biznesin, ekonominë dhe tregun nderkombëtar. Firma “Covfefe” e tij beri jehone te madhe dhe u bë shumë e njohur në mbarë botën, deri ne Shtpine e Bardhe ne Uashingoton, madje as vetë presidenti amerikan Donald Trump që e peremendi ate.

Projekti famoz i shqiptarit ne Zvicer ka berë jehone te madhe jo vetëm ne mediat zvicerane por edhe en ato boterore. meqërast kemi shkeputer vetem ca tituj nga to cfare kane shkruar ditve te fundit per biznesmenin shqiptar dhe produktin e tij: “Shqiptari nga Zvicra, bëhet biznesmeni i par që e blen të drejtën për fjalën “covfefe” të Trump-it!”; “Shpëtim Shaqiri zyrtarisht pronar i fjalës dhe fabrikes së pijeve “Covfefe” të Donald Trump..”; “Ja çfarë do prodhojë Shaqiri nën emrin Covfefe..”; “#Covfefe e presidentit Trump është definitivisht shqiptare, ja kreativiteti i biznesmenit shqiptaro-zviceran që mundi kolegun rus”..etj (“Tim Saciri will Geld scheffeln mit Donald Trumps Nonsense-Tweet Schweizer sichert sich die Marke #Covfefe”..”, “Trump’s mysterious term inspires Swiss energy drink”, “Réseaux sociaux: qu’a bien voulu dire Trump avec son tweet “covfefe”?”, “Un entrepreneur valaisan a coiffé le monde entier au poteau en réservant en premier l’expression trumpienne «Covfefe», “L’explication du porte-parole de Donald Trump sur son “covfefe” a fait éclater les journalistes de rire..“)