Jajhjaga megjithate ne Beograd. Ja pse grate nga Presheva refuzuan ftesen e Beogradit..

Preshevë, 31 maj -E ftuar nga organizatore serbe Atifete Jahjaga, do të jetë mysafire e tri dite rresht ne festivalit “Mirëdita, dobar dan Seribja” i cili ka nisur sot Beograd, megjithat ish-presidentja kosovare ka shkruar ne Beograd edhe pse para ca ditesh ajo kishte shprehur dilema te shkoje në Beograd. Dihet se ne Kosovë Serbia me qender ne Begrad ku gjendet sot Jahjaga beri masakra, gjenocid duke perdhunuar edhe 20.000 femra kur Jahjag kishte ikur nga Kosova duke lene shoqat e saja ne fronte ose ne male, ajo nuk ka lype fare ne Beograd qe qeveria serbe te kerkoj falje per keto dhunime barbare.

Serbët në Begrad e presin Atife Jahjagen me tre gishta, me këngen “Oj Kosovë, toka serbe” VIDEO

Ndryshe burimet e agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” mosojne se ne këte tribunë jane ftuar edhe dy gra shqiptare, perfaqaesuese te dy shoqtave nga Lugina e Presheves, por ato kane refuzuar edhe pse nuk duhet kerkuar “vizë” nga SUP-i per te kaluar kufirin deri en Boegrad. Preshevaret kane pohuar “ne nuk marrim pjese ne keso formesh deri atëhere sa Serbia nuk kerkon flaje per dhunime te femrava e shqiptare ne Kosovë.”

Nga shume naliste ne Kosovë shkuarja me Jahjages ne Beograd eshte kuptuar me shune si nje qeshtje e saj personale, mallengjimi per te dalur para publikut kudoqofte dhe malli per të shkuar mediat per te, sespe nagzhi mi isa sa ishte si “presidnete zarfit” apo e Dellit ishte zero per famrat e dhunuara ne Kosove nga paramilatret serb

Tribuna “Gjykata e Grave: Feminist kerkojnenë Drejtësi” organizuar nga “Gratë në të Zeza” u ndërpre në fillim të kesaj triune në Fakultetin e Shkencave Politike ne Beograd

Në natën e fundit të dëgjuar FPN nje grup i të rinjve që e identifikuan veten si studentë të këtij fakulteti dhe pankarta ne duar dhe me tri gishtrinj dolen me mesazhe kundër funksionimit të “Grave në të Zeza”.

Kur organizatorët dhe pjesëmarrësit u përpoq për të qetësuar ata, njerëzit nisen të braktisin debatin duke kënduar këngën “Oj Kosovë, Kosovë toka serbe” (“Sa Kosova zora sviće“) deri sa kenohej kënga serb pjesemarresit u larguan nga salla, njfoptn agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

“Duhet ruajtur dinjitetin e fakultetit, për të cilën ata u përgjigjën. Ata erdhën me imazhin e Ratko Mlladiç dhe parulla”, tha Anita Mitiç nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut.