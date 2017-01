Ish-shefi i CIA-s: Regres i dialogut në Bruksel. Pas murit në Mitrovicë, Kosova në prag të ndarjes me Serbinë

“Qeveria Vucic së pari duhet të informojë BE dhe Prishtina të pezullojë pjesëmarrjen në procesin e Brukselit, që pas tre viteve të ngurrimit të vazhdueshëm me shqiptarët e Kosovës progresit ende nuk është arritur të rëndësishme”, tha thënë ish-shefi ish-zëvendës i CIA-s për Ballkanin Stephen Meyer, ciotn aghejncia e lajemeve “Presheva jonë”

Këto deklarata ish-shefi i CIA-s i ka dhene për “Nedeljnik”..Sipas z.Mayer “Marrëveshjet e Brukselit nuk kane arritur suksese, dhe jane me pak progres. Udhëheqësit e Prishtinës besojnë ende se gëzojnë mbështetjen e Perëndimit, sidomos në Shtetet e Bashkuara, dhe se Serbia kurrë nuk ka qenë, as nuk do t’u jepet prioritet. Beogradi thotë se serbët nuk do të dorëzohet Kosovën. Por, pak nga pak, kjo është pikërisht ajo që ndodh.”

Sa i perket situates ne Veri të Kosovës ku eshte vene edhe muri i serbeve qe deir dje ishte prej lulesh, kurse sot prej betoni ish-shefi i CIA-s ne vazhdim ka phuar se ” Për të filluar, Beogradi duhet të zbatojnë idenë në vitin 2008 në ndarjen e Kosovës përgjatë vijave etnike. Prandaj, për të vendosur sovranitetin e plotë në veri të Ibrit, ku serbët përbëjnë më shumë se 90 për qind të popullsisë… Zona në jug të Ibrit duhet të bjerë nën sovranitetin e Kosovës. Të gjithë shqiptarët në veri të lumit të cilët nuk dëshirojnë të jetojnë nën sovranitetin e Serbisë ka nevojë për të lëvizur në jug me ndihmën e Kombeve të Bashkuara. Shqiptarët, megjithatë, duan të qëndrojnë në veri, duhet të garantohet e drejta e sigurisë dhe jetës normale. Është e mundur për të arritur një marrëveshje mes Beogradit dhe Prishtinës, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e OKB-së. Për më tepër, të gjithë serbët duhet të sigurojë qasje të lirë, të hapur dhe të sigurt në komunitetet serbe kudo në Kosovë – dhe kjo do të jetë në krye të OKB-së.”

“Një qasje e tillë do të kërkonte negociata të gjera. Nga negociatat do të në çdo rast të përjashtohet SHBA dhe BE, duke pasur parasysh se pjesëmarrja e tyre do të prodhojë presion të panevojshëm poshtë procesin e ndërlikojnë përfundimin përfundimtar të problemit… ” ka thne ne fundon Stephen Meyer uish shedfi i CIA-s