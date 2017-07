Preshevë, 30 korrik -Ish-Presidenti serb Boris Tadiç gaje nje takimi me gazetare ka bere fjale per Kosoven dhe integrimet e saj ne isnitancat nderkombëtare q esipas tij “Kosova na eshte bere patate e nxehete as qe jemi kah e leme e as qe po mundemi ta mbajmë..”

Me ekte rast Tadiv ju eshte drejtuar sot presidentit aktual Aleksandar Vuçiq qe t mos e pengoj Kosovne drejte anetaresimit te saj ne OKB “Nje karrige per Kosoven ne Kombet e Bashkuara, por pa njohje formale.” eshte shprehur Tadic, njfton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar mediave serbe.

Me rastin e iniciativave drejtuar dialogun mes Serbise dhe Kosovës. ish-presidenti i Serbisë ka këshilluar presidentin Aleksandar Vucic qe tja siguruar asaj një vend në Kombet e Bashkuara, por në të njëjtën kohë sugjeroi që unë të marrë përgjegjësinë për një hap të tillë.

“Kjo është ajo që unë mendoj në lidhje me të. Por përgjegjësia do të duhet për të marrë në, mos pyesni opozitën të ndajnë këtë përgjegjësi – Tadiç tha në një intervistë me FoNet që transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Ai tha se “një kreu i shtetit, i cili ka kompetenca kushtetuese për të luftuar për integritetin e vendit, nuk mund të përballojë për të humbur veriun, kishat dhe manastiret.”