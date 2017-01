Ish-presidenti i Turqisë nga Presheva gjenerali Kenan Evren: I pranuam shqiptarët në Turqi për t’i rujtuar nga asimilimi në sllavë

“Sa i përket konventes se viti 1938 mes vendit tone me Jugosllavine, ketë ne nuk mund ta ndryshojme e as ta zhvlerësojmë, nëse këtë nuk e kerkojnë vetë shqiptarët. Tre milion shiqotaret qe gjenden aktualisht ne vendin tone, nuk i mbajme me zor, ata mund te kthehen kur te duan ne vendin e tyre te origjinës, misonin tone e kem krye i shpetuam nga shfarosja serbe dhe asimliimi në sllavë..” ka thënë Ish-presidenti i Turqisë nga Presheva gjenerali Kenan Evren ne intervistën me gazetarin e agjencise së lajmeve “Presheva jonë”.

Në vitin 1938 qeveria e mbretërisë jugosllave ka nënshkruar një konventë me qeverinë e Republikës së Turqisë për emigrimin e popullatës turke (në të vërtet ishte fjala për shpërnguljen e popullsisë shqiptare të konfesionit mysliman, transmeton kp), nga pjesa jugore e Serbisë, gjegjësisht nga Kosova dhe trevat tjera shqiptare që shtriheshin në 3 banovina: në banovinën e Zetës, Moravës dhe të Vardarit.

Ish-presidenti turk, Kenan Evren, i cili mori pushtetin në vitin 1980 pas një grushti shteti para se të drejtonte vendin me dorë të hekurt për nëntë vjet, ka vdekur me 10 maj 2015 në një spital të Ankarasë në moshën 97-vjeçare.

Albanologut të ndjerë me origjinë shqiptare, prof. Nexhip Alpan (nga Zhulati i Gjirokastrës) i pëlqente të më tregonte para 9 vjetësh në Ankara historinë e Kenan Evrenit, Presidentit të shtatë të Republikës së Turqisë, i cili vizitoi në vitet ‘80 ish-Jugosllavinë. Sipas Alpanit, Evren u prit mirë në Beograd dhe në fund të takimeve zyrtare u pyet nëse kishte ndonjë kërkesë të veçantë (pyetje kortezie që u drejtohet thuajse të gjithë zyrtarëve miq). Ai tha se do të ishte shumë i lumtur nëse i vendosej në dispozicion një helikopter dhe dy kurora me lule. Kur e pyetën përse dhe për ku, ai tha se donte t‘i vendoste dy kurorat mbi varret e gjyshërve të tij në Preshevë ! Nuk harroi të shtonte se në dejet e tij rridhte gjak shqiptar, gjë që i çuditi dhe ndoshta nuk i bëri të ndihen mirë zyrtarët serbë të ish-Jugosllavisë. Kenan Evren është një personazh shumë i debatuar në Turqi, që endet mes dashurisë dhe urrejtjes, por në thelb të gjithë bashkohen se ai mbetet një burrë shteti.

Dhe mu kjo kishte bere qe gazetari i agjencise se lajmeve “Presheva jonë” ta takonte kete peropsnazh te madh te ballkanit te cilit qe ne fillim te intevvsites ja kishte pritur: Une nuk jam president turk, por president i Turqisë!

Se si shpjegon konventen jugollavo turke te vitit 1938 dhe a mund të zhvleftësohet kjo marrëveshje jugosllavo-turke ? is-persidneti i Tirqise Kenan Evren me origjine shqiptare (nga Presheva) agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” ju eshtë prgjigjur se “ne kohen e kralit ne Serbi shuiptaret ishin me te desikrimnuarit dhe te shytpurti ne ballkan dhe mbretëria serbe atëbote kishte qellim t’ shfraroste dhe t’mos ekzistonin si komb. Idej e kesaj marrëveshje ka qne me shume nga ana jonë. ëllimi one ishte thjeshtë t’i sjhptonim vëllezrit tanë. I pranuam shqiptarët nga Jugosllavia në Turqi për t’i rujtuar ata shfrarosja, nga kryqi ortodoks dhe asimilimi në sllavë. Shikoni sot, ta zëmë në Sanxhak e Malë të Zi madje dhe ne Maqedoni sot kemi shqiptar kristian që nuk e dijne asnje fjalë shqip…Sot keta shqiptar mbi tre milion enTruiq flasin shqip kush ka mundur ta ruajë kane shoqatat e zhvillojne aktivitet e tyre kulturore me karakter kombëtar. Ata nuk i ftuam pergjithmonë. Por nejreizt jane si zogjt, ku eshte me mire, me nxehte dhe ku kane me hanger, ku ka siguri dhe nuk sulmohen nga korbat apo gjemrprinjte, aty zedhe gjedhin të jetojnë.. Keta shqiptar sot ne Turqi nu imab akuish me zot, jane të lire dhe mund të jetojne ku të duan. Sa i përket asaj konventes që e thatë mes Jugosllavisë dhe Turqisë, ketë ne nuk mund ta ndryshojme e as ta zhvlerësojmë, nëse këtë nuk e kerkojnë vetë shqiptarët. Para dy vitesh (1989, shen.redaks.) qeveria bullgare ndaj dy milionë turqëve që jetonin në Bullgari ushtroi një presion të paparë ndaj tyre dhe keshtu nisën shpërnguljet masive të tyre në drejtim të vedit tonë. Por, tani shtrohet pyetja, si përfundoi kjo ? Qeveria e Todor Zhivkovit u rrezua mu për atë politikë e cila ishte resprsive ndaj një populli, kur turqit ishin viktimë e kesaj politike diskriminuese meqë gjitha shtetet e botës e kishin dënuar njëzërit ketë lloj gjenocidi nga regjimi bullgar. Ku erdhi deri tek izolimi i Bullgarisë dhe keshtu Zhivkov e pagoi atë dhe ra nga skena politike. Dhe besoj se gjithe ata liderë e burrshtetas, diktator në Ballkan që ushtrojnë të njejtën politikë shtpyëse sikur ky Zhivkovi, padyshim se do të bien, nëse jo sot, sigurisht nesër po.”