Bujanoc, 21 tetor -Kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Luginë dhe kryetar i Kuvendit te Bujanocit Jonuz Musliu, është detyruar të shtrihet në spital për trajtim mjekësor pas disa problemeve shëndetësore.

Ish-komandanti Ushtrisë Çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc do të largohet nga spitali i Luginës per shkak se nuk kane besim ne spitalet e Serbisë, kane pohuar zyratare nga Bujanoca per agjencime e lajmeve “Persheva jonë”. Merret vesh se Musliu do të udhëtojë sot për Turqi për trajtim të mëtutjeshëm. Kujtojmer se vitev e te fundit z.Musliu, sidmos diteve te fundit ishter i zeshem kunder diskriminimit te qverise serbe ndaJ shQiptareve ne Luginen e Presheves.

Do perkujtuar deklaratat e tij kane nbeje jehone te madhe ne mediat e ballkanit dhe ato boterore duke quajtur kryetarin e KKSH-së lider shqiptar ne Ballkan. Deri dis alider dhe parti po negociojne me Beogradin per t’u futur ne qeverine serbe, ai kishte pohuar se nuk njeh presidentin e kryeministrin e Sebrisë, pastaj do perkujtuar kekresat per bashkim me Kosovën, apo bustin e “Skënderbeut” në Nish, sikur edhe kërkesat e fundit djtuar qeverise Haradinaj per nje konsulate te Kosovës ne Preshevë apo njohjen e Referendumit te Lugines se Preshves 1-2 mars 1992 nga Beogardi dhe nderombëtaret, pas Katalonjës.

Ndryshe, para disa ditësh, nderkombërtare dhe zyrtarë të lartë nga Tirana dhe Prishtina (?kane bërë vizita në shtpei dhe spital ish-liderin e UÇPMB-së.