Lion/Interpol , 2 dhjetor -“Interpol: Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Për ne është i lirë për në Bruksel. Rrugë e mbare i qofte…”.. ju kujtohet ky titull tek gjencia e lajmeve “Presheva Jonë” para dy jave, kur gjtha mediat serbe dhe e disa kosovare vlonin si “mizat …” 2-3 dite para se te nisej kryeministri shqiptar i Kosoves ne Bruksel shkruajten se “Haradinaj rrezikon te arrestohet rruges per ne Bruksel” ?!. Dhe krejt logjike, nese nuk u arrestua Haradinaj rrugës per ne Bruksel, ai mund te jete”hequr nga lista e Interpol-it.

Se eshte ne liste apo jo, se kerkohet apo jo Ramush Haradinaj nga interpoli agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka kontaktuar zyrtare në seline e Interpol-it ne Lion.

Nga selia e Interpollit eshte then se “Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Per ne është i lire për ne Bruksele apo kudoqofte” ka thënë sot R.B. zyrtare e Interpolit për “Presheva jonë” duke shtuar se “ne ektu ne Intgerpol nuk përpilojme lista dhe për keto “fletarreste” mos kerkoni pergjigje tek ne në Interpol, por nga ai vend (ne këte rast Serbia) sepse ne nuk vejme as nuk heqim askend nga keto lista te priluarea nga vendet tone anetare. ”

Interpol sygjeron “Presheva Jonë”: Për rastin Haradinaj eshte ehqur apo jo nga lista pyetni në Beograd

Pra, sipas Interpol, për rastin e Ramush Haradinaj, rreth këtij “vendimi” duhet te kontaktoni me Serbinë, me autoritetet e atij vendet ku mund të ketë një hetim ndaj tij, për cka ky vendim nuk ka dalur nga Interpol-i ne Lion, prandaj edhe ju sygjerojme te kontaktoni me vendin prej nga mund te jete ndonje hetim ndaj tij..” (“…We would advise you to contact the authorities in the countries where you believe there may be an investigation ongoing..)

“Kur policia e ndonjë nga 190 vendet anëtare të Interpolit ndajnë informacion me Sekretariatin e Përgjithshëm në Lyon në lidhje me hetimet dhe të arratisurve, ky informacion mbetet në pronësi të atij vendi anëtar. INTERPOL nuk ka arsye të komentojë mbi raste të veçanta apo individëve me përjashtim të rrethanave të veçanta dhe me miratim të vendit anëtare në fjalë. (“If or when police in any of INTERPOL’s 190 member countries share information with the General Secretariat in Lyon in relation to investigations and fugitives, this information remains under the ownership of that member country… ..”)