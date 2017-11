Medvegjë,25 nentor -Presidenti shqiptar Ilir Meta neser do te qendroje ne Medvegjë, te cilet lajm agjencia e lajmeve “Presheva jonë” e kishte dhene e para nga mediat shqiptare, para një jave duke ju referuar keshilltarev nga kabieneti i presidentit në Tiranë.

VIZITE HISTORIKE: Presidenti shqiptar Ilir Meta pritet me tepi te kuq 28 metra, me flamuj kuqezi dhe me borë. Naten do ta kaloje mbi arin e Medvegjës ne Hotelin “Gejzer”. te nesermen drejt Gjilanit



Nga i derguari yne spacial ne Medvegjë

Njeri nder personalitetet e para shqiptare nga Tirana e Prishtina qe vizitoi Luginen e Preshevës eshte lideri Ilir Meta, ish-kryetar i LSI-së. Herën e fundit kur ishte per vizite ne Presheve u nda me qytetaret e Lugines me fjalët se “kjo nuk do te jete vizita e pare, shifemi kismet se shpejti…”

Dhe kjo vizit e radhes e Ilir Metes si president shqiptare do te ndodhe neser siq kishte palajemruar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” me 20 nentor nga nje keshilltar i kabinetit te presidenit shqiptar ne Tiranë. Mesohet se gjitha pergatitjet jane bere. Flamujt kuqezi dhe tepii i kuq 28 metra. Per te pritur presidentin shqiptar autorotitet lokale dhe vendore kane angazhuar qindra forca policore madje edhe ushtare si dha snajperistë. Ne cdo hap presidenti shqiptqar do te percillet edhe nga reportere shiptzare, serbe e te huaj, nga rreth 200 sish, ku vetem “Presheva jonë” ka angazhuar kater gazetar special per këte dite, prtije historike. Shtypi i Tiranës dhe Prishtinës sot kane shrkuar se “Presheva Jonë”, si nje media e vetme e Lgunës së Preshevës ka shpallur Ilir Metën ‘Personalitet të vitit’

AGJENDA: Presidenti shqiptar Ilir Meta zgjedhe Medvegjen për vizite

Lugina e Preshevës ne kyre me Jonuz Musliun, Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Jonuz Musliun ishin shqiptaret e pare jashte Shqiperie qe përshëndeten dhe uruan zgjedhjen e Ilir Metës, president të Republikës së Shqipërisë. Musliu kishte takur presidenti me 1 gusht 2017.

Ora 11:30 -Presidenti shqiptar arrine ne Multivode i cili do te pritet nga kreret e komunes se Medvgjës te prire nga Leme Xhema, nënkryetare.

Ora 12:00 -Pritja madheshtore ne Hotelin Gejzer ne Banje te Sijarines per presideneti shqiptar. Ne pritje do marrin pjese pos Leme Xhemës deh Florim Sahiti, nekyretar i kuvendit, pastaj Stojanca Arsic, kryetar komune, Zoran Stankovic, kryetar i Trupit Koordinues per Luginene Preshevës si dhe këshlltaret er anetare të kuvendit komunal.

Ora 15:00 -Dreka me madheshtore me spacialitet shqiptare nga..nga flija deri ne bakllave në sofren e perbashket te tolarances, ne balle me Leme Xhemën dhe zyrtare tjere e veprimtarë te shquar.

Ora 17:00 -Presidenti takime e biseda me kreret e komunes te prire nga Leme Xhema, Florim Sahiti, Rexhep Abazi, Bajram Mustafa, Ismet Kadriu tj..Kurse nga diaspora, gjegjesisht nga Gjeneva Ismet dhe Fadil Selmani.

Ora 19:00 -Vizita e aktivtet tjera me qytetaret dhe diasporen shqiptare

Ora 20:00 – Darka

Ora 08:00 (27 nëntor) -Presidenti shqiptar Ilir Meta ndahet nga Medvegja, nga Lugine e Preshevës per te vazhduar rrugëmin drejt Gjilanit te Republikës se Kosovës

Mesohet se presidenti Ilir Meta naten do ta kaloje mbi arin e Medvegjës, pikërisht ne Hotelin “Gejzer” te Banjes se Siharinës.

Ilir Meta ne Medvgje rpitet nga 520 shqiptare dhe myasfire, qyterae nga Presheva dhe Bujancoa si dhe diaspora

Pas vizitës, që ia bëri Bujar Nishani si president Lugines se Preshevës më 7 mars të këtij viti (ku medegjasit mbeten pak me vajë) vizita e presidentit Meta padyshim, se është historike. Sidoqofte medevegjasit se shpejti do te jene me presidenti shqiptar Ilri Meten, nuk eshte edhe aq me rendesi se kure, zyrtarisht apo privatisht, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Mesohet se presidenti shqiptar gjate kesaj vizite ne Medvegje i cili do te pritet nga qytetaret e saj, do te vizitoj kete qytet thjesht per qejf për ta ngrenë nje fli dhe per te biseduar me mdevegjasi për hallet e tyre qe sigurisht do te pritet edhe nga autoritet lokale në rajon.

Do thkesuar se Medvegja si viktime e spastrimeve etnike nga Boegrad, aktulaisht ka 7000 banore, prej tyre vetem 520 shqiptare qe dikur ishin shumice.