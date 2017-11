Medvegjë, 26 Nentor -Krejt lideret dhe shqiptaret nga Lugina u pane sot ne Medvegjë..ata u takuan, pershëndeten dhe shtrënguan doren e presidentit shqiptar Ilir Meta, por jo edhe Riza, Ardita, Shaipi e Shqiprimi.. te cilet ende asnje fjalë, as cic-mic për ketë vizitë historike?!

Para zgjedhjeve ne Lugine apo kur luftonin ata per karrigen e kryetarit, keta “liderë” bene hygjym, duke berë qindra kilometra nga Presheva deri ne Tiranë me u takuar presidentin shqiptar,

me ja kap, me ja prek Ilir Metës dorën, sa per ta marrur nje fotografi ?!, dhe per per cudi sot ne prag te shtëpise se tyre ai ju erdhi , keta “patriot” nuk u pane fare?!

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka mesuar se disa nga keta lider qe nuk u pane ne Medvegje te cilet e “luftojne” spastrimet etnike te serbeve nga Prishtina e Tirana, sot nuk u pane aty fare me presidentin shiptare, ata ishin strukut dikush ne shtëpi e dikush ne kanaxheq, tjetri eshte pare ne biloardo ne Presheve e njeri prejk tyre, ka ikur sot per Beograd, neser paska nje mbledhje ne kryeqytetin serb ?!

“Presheva Jonë” Zbulon pse nuk u ftuan ne Medevgjë Riza Halimi, Ardita Sinani, Shaip Kamberi, Shqipërim Arifi..

Shume liderë e personalitete shqiptare kane marrur ftesa per viziten e presidentit shqiptar ne Medevgjë, por jo edhe Riza Halimi, Ardita Sinani apo Shqiperim Arifi qe njihen në Presheve si te afert me Beogradit. Riza Halimi flakë per goje pse spaska marrë ftese per viziten e presidentit shqiptar Ilir Meta ne Medvegjë. Se pse keta pariashë spaskan marrur ftese zyrtare per pritjen e presidentit shqiptare ne Medvegjë, nje zyrtar nga Medvegja ka pohuar sot per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” se “vallahi na shpesh i kemi thirre ata te Preshevës, por tybe na kane refuzuar duke u arsyetuar se larg pak Medvegja, ose nuk mundemi se jemi te zene ne udhëtim zyrtar në Beograd. Edhe kesaj radhe na shkoj mendja mos jane ne Beograd dhe per ate edhe nuk i kemi ftuar qe mos me i lodhe se Medvegja nime pak larg..”