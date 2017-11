Preshevë, 26 nentor -Ne diten e sotme, kur presidenti shqiptar Ilri Meta po qendron ne Medvegjë, pjesëtaret e UCPMB-së për herë të parë ishin zhvilluar e konfrontimeve me sfrocave serbe (JNA) dhe Ushtrisë Çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc (UÇPMB), njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Ne Dobrosin, na u shpernda lajmi, komandant Shefket Hasani, serbit ja krisi pushken i pari !

Ketyre diteve po mbushen plot 17 vjet nga kacafytjet e para mes ushtrise serbe dhe ushtrise se shqipgtareve etnik nga Presheva, Bujanoci dhe Medevgja me emrin – UCPMB. “Ajo pushkë që ka krisur në Dobrosin, ishte pushkë jo për karrike në pushtet, por për çlirim të këtyre trojeve të Peonis Dardane, që ishte nën regjimin e kryekasapit të Europës Juglindore.” ka deklaruar per Agjecine Kombetare “Presheva Jone” themeluesi dhe njeri nga ish-komandantet e parë te UCPMB-së z.Shefket Hasani.

Drejtuesi i saj është Shefket Hasani, një poet i cili nga mërgimi, pas kontributit të tij në Kosovë, papritmas gjendet në Dobrosin, në fshtin e lindjes, ku ishin përqëndruar forca të mëdha policore serbe, të debuara nga Kosova, ka njoftuar agjencitë botërore dhe IWPR në muajin mars të vitit 2000. Në ketë periudhë gjitha mediat botërore (TV, gazetat dhe egjencitë) duke u thirrur në një intervistë të Shefket Hasanit dhënë mediave shqiptare, kisjhin njoftuar se “komandanti i UCPMB-së Shefket Hasani në në një intervsitë dhënë nje gazete shqiptare është shprehur qartë, se kur dialogu nuk funksionon, vetëm pushka mund t’i zgjidh problemet.” (“ Le 8 avril 2000, le commandant Shefket Hasani, le chef de l’UCPMB a déclaré «When dialogue doesn’t work only arms can resolve the problems.”).

Pas krisjes së pushkës së parë në Kosovën Lindore nga Shefket Hasani, me daljen në sipërfaqe, pas vrasje së vëllezërve Saqipi, në janr të vitit 2000 dolën publiksiht forcat e UCPMB-së të prira nga komandant Shefket Jonuzi i cli bashkë me patriotin Ridvan Qazimin alias komandant “LLeshin”, i vrarë në rrethana ende të panjohura, avancuan lirinë dhe proceset demokratike në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Konfrontimi i armatosur dhe incidentet janë intensifikuar posaçërisht pas tërheqjes së policisë nga punktet e kontrollit në fshatrat shqiptare nga komuna e Bujanocit me 27 Nëntor 2000.

Tërheqja është bërë pas sulmit të UÇPMB-së mbi patrollen policore, me ç’rast vdiqën tre policë e pesë policë janë plagosur. Gjatë gjashtë muajve të ardhshëm, janë vrarë, plagosur ose rrëmbyer më tepër se 100 njerëz, shqiptarë, serbë, dhe përfaqësues të ushtrisë dhe policisë.

Në fillim të vitit 2001 Qeveria e Republikës së Serbisë dhe Qeveria Federative formuan trupin Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegje.

Komandanti i UCPMB-së: Cdo “marrëveshje” (dallavere) ne Bruksel, pa perfshirjen e shqiptareve te Lugines se Preshwves, jane ilegale!

Në përpjekje që të zgjidhet kriza në mënyrë politike, në fillim të vitit 2001 përfaqësues të pushtetit dhe komunitetit shqiptar filluan negociatat, me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të paktit Veriatlantik (NATO), Kombeve të Bashkuara (KB) dhe Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim (OSBE). Rezultatet e këtyre negociatave kanë qenë hyrja graduale e Ushtrisë Jugosllave në Zona Tokësore të Sigurisë, në të njëjtën kohë dhe demilitarizimi dhe shpërbërja e UÇPMB-së.

Zona Tokësore të Sigurisë me marrëveshje të mëvonshme është anuluar në mënyre formale. Kuvendi Federativ në vitin 2002 nxjerri Ligjin për amnisti për të gjithë pjesëtarët të UÇPMB-së.

Diku ka ora 13.15 minuta te 15 nentorit, ushtonte fshati nga artileria e tyre e rëndë dhe disa fëmijë të fshatit më lajmëruan se po vijnë ushtria me na vra.Në atë kohë shumë burra kishin shkuar në Pazar, kurse kishin mbetur shumë pleq e fëmijë. Unë me dy shokët e mi të nderuar Feratin dhe Vehbiun përcollëm këtë situatë. Vendosa të krisi pushkën se nuk e donë më kështu. Me të krisur pushka ime, iu bashkuan menjëherë edhe shumë pushkë tjera nga Kosova, luftëtar trima të trevave të ndryshme, që ishin të gatshëm edhe ata edhe më herët, por kishin pritur kush do ja nisin luftën i pari.” Pas pushkës së parë më 15 nëntor të vitit 1999 se e kan ndryshuar për të mirë të drejta kombëtare të shiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë që aktulaisht gjenden nën administrimin e Beogradit, ish-komandanti i UCPMB-së z.Shefket Hasani në vazhdim përgjigjet se “jo, jo asesi, në asnjë mënyrë. Fatkeqësisht po e them se të paktën gjysmë kërkesa nuk janë realizuar nga marrëveshjet qofshin mes faktorit shqiptarë me Beogradin apo ato me ndërkombëatrët. Ne luftuam për të realizuar vullnetin e rreth 200.000 banorëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës për të jetual në liri me të drejtë të bashkohen me Kosovën. Fundja, kjo pjesë e Kosovës, e ka dëshmuar vullnetin e vetë edhe gjatë Referendumit të 1, 2 marsit të vitit 1992 që jemi pjesë e pandarë e Kosovës, kjo nuk është një gjë e re, meqë është i njoihur jo vetëm Beogrdai, por edhe mbarë faktori ndërkombëtar.” Z.Hasani duke pritur me mjaft rezerve bisedime te filluara mes Kosoves dhe Serbise ne Bruksel ai pohon se cdo marrëveshje pa perfshirjen e shqiptareve te Lugines se Preshves, jane ilegale.