Hoxha i njohur nga Presheva ne Zvicër, uron Bajramin dhe fton hoxhallarët për unitet ne Luginën e Preshevës!

Preshevë, 24 qershor -Hoxha i njohur shqiptar nga Zhunicva-Presheva ne Zvicër Mustafe Mehmeti po percjell me vemendje dhe shqetesim zhvillimet, madje edhe peqarjet mes hoxhallareve ne Luginë. Imam Mehmeti ne nje bisede për agjencinë e lajmeve “Presheva jone” duke i komentuar mosmarreveshjet mes hoxallarev ne Luginen e Presheves i ka cilesur te cipta dhe jo normale ne vend qe hoxhallaret te jene shembull i qytetareve.

Organizimi institucional i strukturave islame, imamëve dhe xhamive në Luginë të Preshevës len shumë për të dëshpruar. Madje, mund të thuhet, siq shkroi agjencia e lajmeve “Presheva jonë” para ca ditesh se në Luginën e Preshevës ekziston një kaos i vërtetë me hoxhallarve ne keto ane, te cilat vise edhe vet ata i quajne shpesh Kosove Lindore!

Rrëmuja dhe ç’organizimi brendapërbrenda fesë islame, moti kohë e ka stërkequr organizimin fetar në Luginën e Preshevës dhe e ka copëzuar qe duket se mori “mësim” nga spektrit politik ne Luginë, ndryshe nuk thone së koti se kah shkojne rrotat e para, andej shkojne edhe rrotat e mbrame. Por sidoqfte keto ndarje dhe përçarë aktualisht në katër bashkësi apo organizime islame në Luginë të Preshevës jane te pajustifikueshme sidomos per komunitetin muslimanë.

Se cfare mendon për zhvillimet e fundit ne ballkan dhe Luginen e Preshevës ne aspektin fetar hoxha shqiptar ne Zvicer per agjencie e lajmeve “Presheva jonë” fillimisht përgjigjet se “Siq e dini une jetoj dhe veproj që prej kohësh ne Zvicër dhe viteve te fundit jam koncentruar, fokusuar si qytetar i ketij vendi duke u marrur me perspktiven e islamit ne këte vend, cka nuk deshiroj qe muslimanet e mi ne këtë vend te kene gjendjen e tille cfare e kane sot ata ne disa vende të botës por edhe ne ballkan. Prandaj neve, mua, ty.. dhe te tjerëve, gjeneratave te reja na mbetet qe te punojme me shume dhe islami tek ete nje perspektive te re dhe imazh te mire ashtu siq na udhezoin Kurani dhe pengmeri yne Muhammedi a.s për paqe dhe harmoni jo vetem mes nesh muslimaneve, por edhe me ata qe nuk mendojne si ne..Vec kesaj ne edhe pse jetojme dhe veprojme ketu, pa dyshim na intereson edhe zhvillimet ne vendlindje. Lajmet e mira për atje nga gezojen, ato te këqijat na hidherojnë zemrat. Por, mos te harrojme se ne nuk duhet te jemi viktime apo kurban te vendlindje, sepse ne jetojme me vendlindje me shume se ata qe jetojne aty, por per shkaqe objektive dhe subjektive na eshte imponuar ta leshojme padashje vendlindjen dikush per shkaqe e politike e dikush per ato ekonomike. Sa i perket zhvillimeve ne vedin tone, shqiptaret duhet ta lexojne dhe kujtone gjithnje te kaluaren e tyre te lavdishme dhe sakrificat..keshtu qe platforma jone nacionale me ate fetare asnjehere nuk duhet ndare te cilat duhet ecur bashkarisht ne menyre paralele, pamvaresisht se proganda e konjuturave te huaja. Secili sot ne Luginen e Presheves po pepiqet te kete ndonje autoritet dhe shpesh here ndodhe qe ata te rreshqasin. Ketu kujtoj shume hoxhallare ne vendin tone bejne gjtha per te qene ose ne medis ose ne epiender te bisedave ne qarshi apo qajtore, sikur nje rast qe nje imam shqiptar tek ne pranoi nje “mirnjohje” nga presidenti serb ?! Dhe këto jane procese qe disa mundohen te bëjne gjthecka per interesa personale apo ndonje klani..Lidhur me ket “nagrade” une ja kam terhequr verejtjen edhe permes nje letreje atij pranuesit..”

Se nga duhet drejtuar antenat shqiptaret e Presheves, ne këte rast muslimanet e Luginës, kah Beogradi, Sanxhaku, Sarajeva apo Prishtina e Tiarna, kesaj pyetje i pergjigjet hoxha i njohur në Zvicer Mustafe Mehmeti. “Kjo ceshtjes shpesh eshte ngritur, prblematike kjo edhe sot ne Luginen e Preshevës e cila pyetje do te merrne pergjigjen adekuate me kohën. Dje une kisda nje interviste, tribune me zviceran me temën “mazhoranca dhe minoriteti” morta shembuillin e shqipareve ne ballkan si nje popull entik i coptuar ne disa shetete, me nje histori te lavdishme ju kujtova se nese shqiptaret ne Shqiperi, Kosove apo Maqedoni e ndiejne veten mazhorance ata si vellai i madh neve duhet te na keshillojne, me na perqafu dhe duhet te na marrin per dore pas vete, ose ose na deshten na deshten ne duhet shkuar pas tyre. Eshtë qesharake dhe e palogjikshme nese shumica shkon pas pakices..dmth Shqiperia dhe Kosova te ndjekin Luginen e Preshevës?! Pradja edhe keto zenka , përqarje ne Lugine e Preshves nuk mund te hiqen nese faktporio nejri, ne ekte rast hoxhalalre,e imam te ulen absjkle dhe te shtirjne doren e pajtimit , kemi ratin e mire qe perditen e Bajramit te ulemi deh te lutmei per dsite te mira, per nje dialog te mbrendshem dhe te bisedojen per gjitha temat e hapura, hallet, prbelemet qe i kane ata, kjo nuk shon keshtu faqja e zeze, duike u ebre hore paar botes ne vend qe hoxhallaret te ftojne qyetaret, politikajt per unitet ata vet hahen mes veti ?! Dhe ata jane sherr i vetevetii, i shmangen ketij dialogu lidhen me do rryma e qarqe tjera dhe harrojne vëllaun..Prandaj edhe ketu do te thoja se muslimanet e Lugines se Preshevës duhet kthyer antenat, duhet te drejtohen kah vëllau i madhë, ose ose Lugines së Presheves mos i thoni me Kosovë Lindore !! Dhe kjo smund te quhet ndyrshe pos vetvrasje. E keqja me e madhe ështe se sot shqiptaret, ne këte rast disa imam e hoxhallare po mashtrohen me disa fondacione qe ndoshta Serbia i leshon qellimisht per t’i perqar ata hoxhallare te pakte dhe shkerete qe ndoshta kane kriza ekonomike e sociale. Cka t’i bëjsh, parja të shtin kah mosit.. Por mos harroni se Lugina e Presheves eshte shume pasur dhe njerëzit atje, pse jo edhe hoxhallaret duhet t’i pervjelin menget e mos te presin nga te tjeret se kush po ja qet naj asht apo kur vdes dikush, me la naj xhenaze.. Pra, Allahu xh.h i ka dhënë pasuri te madhe Luginës se Presheves qe te mbajne jo vetem imamet, shoqatat apo ato Bashkesi Islame sa jane bere atje tashmë, por edhe krejt imamët e Ballkanit. Por. tek ne ne Lugine nevoitet koka te shëndosha, qe mednojne me larg per t emrfen efese sone, per te mren evedndit tone e jo per intersa personale qe at berqeet, pasuri qe juv ka dhene Zoti te dije te kultivonë dhe shfrytëzojne mire pa shikuar anash, e jo t’i shtrijne doren gjithkujt, madje edhe armikut, duke u bere si lypsa. Vec njerëzit e semure lypin…”

Imam Mustafa uron Diten e Bajramit shqiptareve ne Zvicer, Luginen e Presheves dhe mbare ballkanin: O Zot, ruana nga çdo fenomen negativ që cenon paqen, sigurinë dhe stabilitetin tonë. Me fat Fitër Bajrami!

Të nderuar bashkatdhetarë, vëllezër dhe motra, E diela është dita e parë e Fitër Bajramit, andaj kam nderin që në emër të BISHZ-së dhe në emrin tim t’ju uroj festën e Fitër Bajramit me urimet dhe përgëzimet më të ngrohta, duke e lutur të Lartmadhëruarin të ketë pranuar agjërimin, adhurimin dhe të gjitha kontributet e tjera dhe të vendosen në shërbimin e njeriut në përgjithësi. Po ashtu e lus Perëndinë që kjo festë të sjellë sa më shumë begati, harmoni, tolerancë, respekt, gëzim, paqe dhe lumturi për gjithë botën shqiptare, por veçanërisht për shtetin tonë helvetik, në të cilin Krijuesi na ka caktuar fatin të gjejmë perspektivën, ardhmërinë dhe mirëqenien. Pra, uroj Diten e Bajramit shqiptareve ne Zvicer, Luginen e Presheves dhe mbare ballkanin.

