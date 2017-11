Preshevë, 30 nentor -Presheva më 24 dhjetor do të mbajë zgjedhje të jashtëzakonshme lokale. Në këtë garë për 38 ulëse në Kuvend garojnë më shtatë parti shqiptare, po aq edhe serbe. Per nga numri partive nuk dallojne serbet dhe shiptaret edhe spe keta te fndfit jane shumice (mbi 95%). Dallimi mes serbeve dhe shqiptarev dallon aty se paret jane unik, kurse te fundit te peqare, pike pesë, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Shqiptaret “unik” ne fotografi, pas shpinde i pergatisin varrin njëri-tjetrit.. Serbet ne zgjedhje unik, dalin me nje liste. Shqiptaret, si pula pa kry, pike e pesë ?!

Partitë politike aktualisht janë në fazën e dorëzimit të listave, ato pretendojnë fitore ndaj njëra-tjetrës, por nuk dihet nëse mandati do të jetë dyvjeçar apo më i shkurtër për shkak të paralajmërimeve të ndryshimeve kushtetuese në Serbi.

Shtatë parti politike të serbëve në Preshevë u bashkuan forcat e yte politike për zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme lokale më 24 dhjetor në këtë qytet, do të performojnë në një listë. Serbet unik, kurse shqiptaret, si pula pa kry, pike e pesë?!, njfotn agjhen cia e lajmeve “Presheva Jonë”

(SNS), Partia Socialiste e Serbisë (SPS), Serbia e Bashkuar (JS), Partia Radikale Serbe (SRS), Partia e Pensionistëve të Bashkuar të Serbisë (PUPS), Partia Radikale Serbe (SRS) Lëvizja e Socialistëve (PS) dhe Serbisë së Re (NS).

Branko Trajkovic (SNS) i thotë Radio OK se “Ne do të përpiqemi të sigurojmë nënshkrime për dy të tretat e kandidatëve, gjë që nuk është e lehtë, por është më realiste të dilni nga 13 kandidatë”

Serbet unik, kurse shqiptaret, si pula pa kry, pike e pesë?!. Themi kështu sepse diat e mire shifet ne mengjes..Edhe keto perqarje shifen qysh ne fillim te fushates. Derisa presidenti shqiptar Ilir Meta ishte ne Medvegje, lideret e Presheves e bojkotuan dhe nuk u pane ne Medvegjë edhe pse ishin dy hapa vend nga Presheva deri ne Medvegjë.

Per ta mbuluar ketë marre, keta lider moren rrugen nga Presheva drejt Tiranes (362 km) per ta takuar Ilir Meten qe sipas burimeve te agjencise se lajmeve “Presheva jonë” keta lidere duke se ishin penduar dhe abstenimi i tyre ne Medvegje që do t’i dilte dradhe em bisht, ne kohen e fushates ne zgjedhje te ardhshme në Preshevë. Dhe, per permisuar kete imazh, ata bene hygjym drejt Tiranës, tek Ilir Meta me te cilin bene shpejtë e shpejte ca foto duke i kerkuar falje me arsyetimin se ate dite kur ishte ne Medevegjë, skan mundur te shkojne se paska qen pak ftofte dhe nga meqava e madhe bores..