Hej djema e keni ndedmen me u martu a ajo. Nëse,po, a keni 10 milionë dollare t’i bleni nuses sutjena si ky frajeri

Parada që ju të gjithë prisni është duke ardhur së shpejti. Më 10 dhjetor, Victoria’s Secret do të organizojë shfaqjen e saj tradicionale të brendshme. Dhe si çdo vit, kulmi i paradës do të jetë një sytjena e zbukuruar me gurë të çmuar. Bjondja Candice Swanepoel do të ketë mundësinë të veshë këtë xhevahir me vlerë prej 10 milionë dollarësh, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar gazetave amerikane..

Dhe një arsye tjetër për të parë gjoksin e Candice Swanepoel. Modeli nga Afrika e Jugut u zgjodh nga Victoria’s Secret që të mbante pjesë kyçe të paradës. Regjistruar në nëntor, kjo shfaqje e jashtëzakonshme do të transmetohet në CBS më 10 dhjetor në Shtetet e Bashkuara. Mundësia për të zbuluar thesarin e vogël të Candice Swanepoel. Pas Claudia Schiffer, Tyra Banks dhe Alessandra Ambrosio vitin e kaluar, bjondja do të veshë filmin e famshëm Fantasy.

Nëse modeli i lules së Alessandra Ambrosio ishte 2.5 milionë, kjo vlerë sot shumëzohet me 4. Candice Swanepoel, Sekreti i Angel Victoria-s do të ketë mbi 10 milionë dollarë. Një total prej 4,200 gurësh të çmuar (rubin, diamant dhe sapphires të verdhë) ishin të nevojshme për të bërë këtë sytjena dhe rripin me iva. Në Instagram, vajza e përkryer prapanicë zbuloi një foto të komentimit të parë të xhiruar, “Unë jam shumë i emocionuar që vishja Victoria’s Secret Fantasy Bra në shfaqjen e modës këtë vit, ajo u hodh në mua muaj më parë dhe më në fund Unë mund ta zbuloj këtë sekret! ” Midis asaj dhe manikyrin e Kelly Osbourne-it prej $ 1 milion diamanti, zemra jonë lëkundet.