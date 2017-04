Hashimi luan ko*e me kosovarët, me deklarata: Dje me ushrine , tash me flamurin e Kosovës në Beograd, Serbi i cili vec tash valon në Preshevë!..

Sa per dijeni flamuri i Kosovës sot valon edhe në Serbi (Preshevë) Ma shume po dalin fjalët e Abës Ajshe te Miratocës, se sa t’Hashim Brojës

Preshevë, 29 prill -“Flamuri i Kosovës do valojë në Beograd një ditë” eshte deklarata e radhëse pesidenti te Kosovës Hashim Thaci i cli po vazhdon “jetoje mbi siporfaqen e skenën politike” me deklarata, ka shkruar agejncia e lajem,eev “Presheva jonë”

Sikur te kishte sot Kosova ushtrine siq premtoi para dy muajsh, apo sikur ta hidhte ne gjykata nderkombëtare Serbine për gjonocid qe premoti para dy vitesh dhe tash se fundit, apo sikur ta padite Dick martyn apo Carla del Ponten siq kishte premtuar paar kater vitesh sigurisht edhe kesja deklarata tre fundit njeriu do t’i besonte Hashim Thacit. Nje fakt edhe aba Ajshre e Miratocës ka thene bile para Hashim Thacit se flamuri i Kosovës dhe i Shipninse do te valoj nje ditë ne Beligrad dhe Preshevë.

Bile kesaj aba Ajshe i kane dalur sepse sot verte valon flamuri shqipar ne Beograd por edhe ai i Kosovës ne Serbi, pikërisht ne Preshevë, nese nuk e beson Thaci, ja fotoja lart.. Thenë shkurt Hashimi me këto deklarata sikur ka humb rrugën n n’oborr, due shtyre postin me gjoks.. dhe duket se po luan ko*e me kosovaret sikur me Amerikën me deklarata te cilat edhe lidere tjere kosovar e kanë thene shume me heret se Thaci (dje me ushrine , tash me flamurin e Kosovës në Beograd?!) bile edhe atëhere kur ai ishte azilant, kur sillej rrugëve dhe banohfeve te Wedikonit.

Ne fakt flamuri i Kosovë po do te valoj nje dite por atëhere Hashim Thaci nuk do te jete president se hgenjeshtar i kane kembet e shkurtera edhe ne politikë..Funja nese vlaon fléamuir i Serbise, krejt normale nje dite do te valoj flamuri i Kosoves jo vetëm ne Presheve, por edhe ne Beograd!