Hashimi, Isës: Fisnike edhe një natë bashkë… +18 VIDEO: Edhe nje nate pa ty!…

Fisnike qysh ta kam qejfin , cka me ke ran mazun, apo shtiravesh po me doket, hmmmm t hangt dreqi qysh t’ka hangër…? Heee.. ky populli jone pis milet, qysh po na beson hala.. Edhe me qat t’Preshevës ne Serbi, pardon ne Kosovën Lindore tybe u bam horë, shume i premtuam shumë, jo pare, jo libra, jo diploma kishe.. po ju ndihmojmë, leshin i ndihmuam?! Jo i rrejtëm se ne jemi “gardian” e s’bëmë gjë he mozamakeq edhe na s’kem kurgjo ama kurgjo as “gardianmut”, e shef shkiet po naj rrehin vllaznit tanë atje si n’ditë mretit. E shef se punët na kanë ardhur shume ngusht, as ty sun po te ruaj, Kadrija ta ka nue zullumin..e leje ma ata ne Preshevë…

Hashimi, Isës: Fisnike edhe një natë bashkë, deti u baft Kos… +18

Kaja nonën i rrejtem bollë ja me liberAlizim, jo me ushtri jo me gjonocid kishe po i padisim shkiet, jo për bashkim kombëtar, “Shipni të madhe”.. hamamin, ne sun po e ruajna qet Kosovën e vogël, qe per cdo 10 vjet po naj ngushtojne, po e shef se Veriu na shkoje, luj mexhen andje e kendej, prite nesër andej kah cërrnagora…

Neje ne te “prntos” të forte jemi a ? Pash nje Zot leje politiken, a ke gjume a jo… Si thua fisnike? edhe sonte bashke a?, shuj mos te na nijnë Vlorat se koxha janë xheloze.. Hajt mos ta nijne se bahet mire, vec me granim ne edhe me amerikanët po luajna k… besa edhe me qeta te “syri te popullit” kena me lujt k… se ne s’jena Azem Vllasa por Azem Syla, pardon Azem Bejta:-)) (PJ: pak humor pas 12-ve)