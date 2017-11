Harrone Kosoven!.. Lideret e Lugines nuk i shkoqen qeverise serbe. Pas 27 vjetesh me Riza Halimin, tash ky “riza” i ri i Preshevës Shqiperim Arifi po ashtu pro Beogradit

Mediat serbe dje dhe sot kas ne shkruar se lideret e Presheves te gatshërm te trokasin ne dyert e qeverise serbe. Shqiptaret bejne plane te reja me Serbinë” (“Sada bi da kucaju na vrata srpske vlade: Albanci prave nove planove za Srbiju” )

Ne fakt lideret e Presheves jo vewtem se kan “kucat” por edhe kane hyre e dal ne qverine serbe sikur ne shtëpine e tyre. dhe Dy, shqiptaret nukl bejne plane me Serbine siq shkruajnë mediat serbe (Albanci prave nove planove za Srbiju” ) por disa lidere te Presheves bejne plane me Serbine ne kundershtim me vullnetin e popullit shqiptare te Lugines se Presheves te shprehru me 1-2 marsd 1992 permes referednimit per bashkim me Kosovë. Ndryshe dy “klrytersetr” e Preshves Shqiperim Arifi dhe Ardita e Sinani jane me deklarata e tyre ne mediat serbe jane shprehur duke kundershruar nderimit te terrireve, se Lugina eshte Serbi, cka nenkuptonm Presheva nen Serbi edhe pse Beogradi tashme vec e ka pushtuar Veriun e Kosovës!

Lideri Musliu: Moszbatimi i Referendimit te shipatreve te Preshevës mabjtru me 1-2 Mars tadhti dhe shejne mbi gjakun e deshmoreve te UCPMB-së

Ne kohen kur popullata shiptare dhe disa liderë konform Referendumit te 1-2 maresiti 1992 kerkojn bashkimin e Lugine se Presheves me Kosoven ne Presheve ka ende lidere që perspketivën e Lugines se shofin kah Beogradi. Po keta lidere ne Prishtine dhe Tiranë, Lugines i thine shpesh Kosova Lindore, sidomos ne prag te zgjedhjeve? Ja cka thote jeri nga ta ne inervisten e tij me posht dhje gazetes serbe Politika.

Njeri nga lideret e pare te Lujgines Ali Ahmeti i nisi me themelimin e partisë, së dytë, pas PVD-së, atë të PDSH-së..të cilës i priu për disa vite me suekses, deri në marsin e vitit 1992 i cili u detyrua ta lëshoj vendlindjen padashje ka thëne per agjencine e lajmeve “Persheva Jonë” se “Lideret palqe dhe tash do axhami Referendumin e 1-2 marsit në Preshevë e pedoren vetem për marketing politik!”

Njëzet e pesë vjet më vonë, në kujtim të kësaj vlere politike, Kryetari Kuvendit të Referendumit, Ibrahim Kadriu, i dëshpëruar për mosjetësimin e aktit më të lartë të vullnetit të popullit, sqaron per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” se “Referendumi nuk është thjeshtë një akt politik. “Referendumi i 1 dhe 2 marsit të vitit 1992 i mbajtur në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë, në një periudhë jashtëzakonisht të vështirë për shqiptarët, në Luginën e Preshevës konsiderohet si kërkesë legjitime, e cila do të duhej të jetësohej.” ka thne z.Kadrit. Ndersa sipas profesorZeqirja Fazliu, ish.kryetar i PDSH, Referendumi ka vlera dhe nuk mund të mposhtet.

Ndersa liderir i Lugine sër Presheves se fundit duke përshëndetur Referendumin e Katalonise permes agencise s elajemeev “Persheva Jonë” ka pohuar se “Lugina do te jete ne rrugën e popullit lidiridashes katalonjas. Ndryshe, moszbatimi i Referendimit te shqipatreve te Preshevës mbajtur me 1-2 Mars nga ldieret servile te Boegrdait në Presheve eshte tradhti dhe ata shkelin mbi gjakun e deshmoreve te UCPMB-së ”

Zgjedhjet e caktuara për 24 dhjetor janë mundësi qytetarëve në pension politik dërgoni elitën e vjetër politike, e cila ka mabjtur peng Preshvne qe 27 vjet..” ka shkruar gazeta e njohur serbe Politika e cila sjell nje interviste me ktyerarin “tranzit” te Presheves Sqhieprim Arifi te emëruar dite me pare nga shefje e qeverise serbe Ana Brnibc te titulluar: Shqiptarët bejne plane me Boegrdait dhe te gatshem te trokasin në derën e qeverisë serbe (“Албанци треба да куцају на врата српске владе“), transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Ne fakt shqiptaret e Lugines nuk bejne plane me qeverine serbe, por disa lider te rinj (shqiprimovit) sikur edhe te vjetrit (rizahovit) per te hyre ne qeverine serbe. Parulla e mediave serbe se gjoja shqiptaret po bejne plane te reja me Serbinë ( Albanci prave nove planove za Srbiju) eshte propagande karshi BE-së dhe nderkombëtareve, se at valla qnekan budalle spo e dikan se peshevaret hon e dan kane qene ne qeverine serbe?!