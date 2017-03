Haga: Thaci, nuk dimë ku do ta dërgojë at akuzë kundër Serbisë. Gjykata nderkombëtare (ICTY) po mbyll dyert. Ku ishte qe 17 vjet?!

Hagë, 25 mars -Presidenti i Kosovës Hashim Thaci viteve te fundit sidomos kur i ka pasur punet “pisk” ka persëritur refrenin iskur për ushtirnë, tashme edhe refrenin e njohur te tij se “do ta akuzoje Serbine per krime dhe gjenocidë” por deri tash jemi deshmitare se asnjëhere nuk e ka bërë. Vetëm ai mund ta dije pse nuk e ka bërë këtë gjë?!, kane deklaruar zyrtarët nga Gjykata ndekrombëtare ne Hagë për agjenincine e lajmeve “Presheva jonë” e cila edhe pak dite do te mbyell dyert e saja.

Zyrtaret e Hages pyesin Hashim Thacin ku ishte 17 vjet qe nuk ka akuzuar Serbinë për gjenocid. ICTY nuk eshte themeluar sivjet ?!

Jemi deshmitar se shumë orginazata, asociaone e qeverie pas rrezimit te nje qeverie kane hedhur ne gjykata nderkombëtare nje vend diktorial apo qe ka bere krime e gjonocid kunder njerëzimit, po te gjtha keto jane bëre po a zhurme dhe deklarata, sikur Bosna e Hercegovina siq e bëri kundër Serbisë. Akuza e BH kunder Serbise per krime dhe gjonocid (18 shkurt ) zyrtaret e Hages kane konfirmuar se e kane pranuar qe një muaj.

“Gjykata ndekrombëare e OKB-së për ish-jugosllavinë e ka vetëm emrin dhe hijen. Tribunai ynë edhe pak muaj, deri në fund të këtij viti mbyllet përfundimisht. Misioni i saj kompletohet pas dënimit të Karaxhiqit dhe Mladicit. Nese bash Thaci qen interesuar te akuzoje Serbinë, kete do te kishte mundur ta beje viteve t efundsit sepse ICTY nuk eshte krijuar sivjet, por ekziston qe ”, Liliana Pitesha, zyrtare në kabinetin e kryeprokurorit të ICTY në Hagë.

Lidhur me deklarftat efundit te Thacit për të “akuzura Sebrine per gjenocid analistet kosovare kane pohuar sot për agjencine e lajmeve “Presheva jonë” se “presidenti yne eshtë ne gjumë. Ai me këto deklarata bene me shume fushatë, sikur me ushtrinë. Ke kerkese per akuza Serbise per gjonocide e kemik degjzuar se paku 10 here këto dhjete vitet e fundit nga Thaci.. Edhe më qesharake jane deklarata e fundit te tij, kur pritet Haga te mbyll dyert diteve te ardshma. Akuzen, Thaci vec ne dërgoftë në Brojë..Kesaj i thone më ka qu nana me shpërla gojën..”

Sa i perket Kosovës, zyrtarët nga Gjykata e Hages per ish-Jugosllavine (ICTY) ne fund kanë kane pohuar per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” se anje leter apo akaza e nga Prishtina nuk kane marrur keto viteve te fundit. Kurse nga nga serbet e Kosoves dhe Serbisë kane pranuar dhjetra letra e raporte per “krime të shqiptareve kunder popullatës civile, pronës dhe kishave serbe” në Kosovë?! Per fund do përkujtuar se Gjykata e Hagës u krijua në një kohë që dukej se disa vende evropiane si “aleate” te Serbisë po vepronin shumë keq dhe dështuan të arrinin paqen me Beogradin duke u treguar lojal me Serbine e Miloshevicit.

“Thaci, nuk dimë ku e dergon at akuzë kundër Serbisë, gjykata jonë ndërkombëtare mbyll dyert edhe 5-6 muaj. Zyrtaret e Hages pyesin Hashim Thacin ku ishte 17 vjet qe nuk ka akuzuar Serbinë për gjenocid. ICTY nuk eshte themeluar sivjet, ne fakt ajo mbyelet sivjet edhe pak muaj. ICTY ne Hgaë ekziston qe dy decenie. Vetëm ai mund ta dije pse nuk e ka bërë këtë gjë?! ?! ka thënë znj.Pitesha, zyrtare e ICTY nga Haga.

Dhe qe viti 2011 Gjykata e Hagës nisi misonin, aktivitet e saj per ktimet serbe ne Kosovë duke ngitur aktakuzue kunder kasapit te Ballkanit, presidentit te Serbisë Slobodan Miloshevici. Në prill të vitit 2001, Millosheviqi u arrestua. Ndërsa dy muaj më vonë, në qershor 2001, u ekstraduan në Tribunalin e Hagës, ku akuzohej për gjenocid dhe krime lufte Bosnjë-Hercegovinë, në Kroaci dhe në Kosovë. Millosheviqi është gjetur i vdekur në qelinë e tij në Hagë me 11 mars 2006, vetëm pak kohë para shqiptimit të vendimit për krime dhe gjenocid. Shpjegimi zyrtar ishte, se “ai ka vdekur nga pasojat e sulmit në zemër.” cka dyshohet se ai ishe mbytu nga vete serbet per t mos mbetur ne hisori se nje President serb u fut ne burg per akuza gjenocidi.

Gjykata e Hagës për ish Jugosllavinë u krijua nga KS i OKB-së në maj të vitit 1993 për të nxjerrë para drejtësisë personat e akuzuar për krime të kryera gjatë konfliktit të Bosnjes, Kroaci dhe Kosovë. Kurse në shkurt te viti 1993 Gjykata e Hages nisi punen per krimet ne Ish-Jugsiollavi me prire nga prkuroori i pare Richard Goldstone, Luise Arbour, Carla Del Ponte dhe sot i fundit Serge Bremarz edhe 5-6 muaj ne kry te kesaj gjykate e cila do te mbyell dyert, duke përfunduar misionin e saj.

Gjykata e Hagës e ka shtrirë punën e saj në të gjithë luftërat e ish Jugosllavisë në vitet 90-të, ku m Kosovën nisi t emrret me arresitmin dhe brugosje e kyrekirminelit serb Miloshvic ne Hagë. Zyrtari më i lartë që është gjykuar në Hagë ishte ish presidenti i Jugosllavisë, Sllobodan Miloseviç, i akuzuar për genocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve të luftës. Llogaritet se në Kosovë mbi 13 mijë civilë u vranë, 20 mije femrta ter zhdukura, rreth 1 milion të tjerë u shpërngulën si pasojë e luftimeve dhe 1800 persoan ende te zhdukur.