Hage/ICTY, 22 Nentor -Tribunali i Hagës ndau gjithsej mbi 1400 vjet burg për të gjithë serbet e dënuar gjat 2 dekatave të fundit për gjith ato vrasje, masakra ndaj fëmijëve, grave dhe civilëve që i bënë në Kosovë deh Bosnjë.

Pas verdiktit te sotem ne Hage duke shpallur fajotor per krime dhe masakra, ICTY ka denuar Ratko Mladicin me burg ter perjetshjem. Agjencia e lajmeve “Presdheva Jonë” drejpersedrejti nga Haga e cika ka percjellur pocesin kunder mMiloshevcit dhe shume krimineleve tjere serbe deri tek i fundit ka shkruar se mbi 1400 vjet burg Haga ka “shpreblyer” serbet ne ballkan per krime dhe gjenocid ndaj shqiptareve dhe jo serbeve ne ballkan.

Për më shumë se 24 vjet të punës së Tribunalit, i themeluar më 25 maj 1993 Rezoluta 827 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të ndjekur penalisht autorët e krimeve të luftës në ish-Jugosllavi, ka provuar 161 akuzuar, nga të cilat më shumë se gjysma ishin serbë, kryesisht të lartë politik dhe ushtarake në Serbi dhe Republika Srpska.

Duke pasur parasysh faktin që Gjykata Ndërkombëtare e Hagës për të ndjekur penalisht pesë persona, kur ju shikoni se si gjykimi i tyre dukej përfundim lind thought- shih infografikun.

Kryekaspai serb Miloshevic uz mbet ne burg. Kurse 6 krimineli serb jane denuar per jete, kurse Karaxhic dhe dy serbe tjere denohet me me nga 40 vite burg…

Dhoma III Gjyqësore e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (ICTY “”) sot deklaroi Radovan Karaxhiç, ish-president i Republikës Srpska dhe komandant suprem i forcave të saj të armatosura fajtorë për genocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve apo zakoneve të luftës për krimet e kryera nga forcat serbe gjatë konfliktit të armatosur në Bosnjë dhe Hercegovinë ( “BH”), nga viti 1992 deri më 1995. Ai u dënua me 40 vjet burgim.

Radovan Karaxhiq u dënua për genocid, krime të kryera në zonën e Srebrenicës në vitin 1995, persekutim, shfarosje, vrasje, vrasje, deportim, akte çnjerëzore (transferim i dhunshëm), e terrorit , sulme të paligjshme kundër civilëve dhe marrjen e pengjeve. Ai u lirua për gjenocid për krime të kryera në komunat e tjera të BiH në vitin 1992.

Tetë kriminel serb vdesin në burg. Haga po bëhet “varr masiv” i serbëve

Një i dënuar tjeter i Hagës, serbi Ljubisha Beara vdiq në burg. Ish-shefi i sigurimit të Shtabit Kryesor të Ushtrisë së Republikës së serbe, i dënuari i Hagës Ljubisa Beara (78) i cili vdiq në një burg të Berlinit. Ky është serbi tetë me radhë. Haga po bëhet “varr masiv” i serbëve sot të cilët dje kishin bërë varre masive për shqiptarët.

Pas kasapit të Ballkanit Slobodan Milosevic (11 mars 206) ne Hagë vdiqen edhe 7 kriminelë tjerë serbë si: Milan Babic, Milan Kovacevic, Goran Haxhic, Zdravko Tolimir, Dusan Dunjic, Slavko Dokmanovic dhe sot ky i fundit Ljubisha Beara. Nje nga këto viktima është edhe Arkan, i cili ishte një i akuzuar i Hagës të cilin e vranë ne Beograd me 15 janar të vitit 2000. Haga (Sheveningen) duket se po bëhet një “varr masiv” i serbëve sot te cilët tdje kishin bërë varre masive për shqiptaret dhe joserbet, që e dëshmon thënien “mos ja bën varrin dikujt se ja bën vetes..”, shkruan Presheva jonë.

JA LISTA E PLOTE ME EMRA DHE ME VITE E TE DUANUARVE SERBË NE BURGUN E HAGËS

Ratko Mladic Ljubisha Beara Për Jetë Stanislav Galic Për Jetë Milan Lukic Për Jetë Vujadin Popovic Për Jetë Zdravko Tolimir Për Jetë Goran Jelisic 40 vite Radovan Karadzhic 40 vite Milomir Stakic 40 vite Radislav Krstic 35 vite Milan Martic 35 vite Drago Nikolic 35 vite Radoslav Brđanin 30 vite Dragomir Miloshevic 29 vite Dragoljub Kunarac 28 vite Sredoje Lukiv 27 vite Zoran Zhigic 25 vite Nebojša Pavkovic 22 vite Mićo Stanishic 22 vite Stojan Zhuplanin 22 vite Radomir Kovac 20 vite Momčilo Krajishnik 20 vite Sreten Lukic 20 vite Mile Mrkshic 20 vite Dragan Nikolic 20 vite Momir Nikolic 20 vite Mlađo Radic 20 vite Duško Tadic 20 vite Vlastimir Gjorgjevic 18 vite Radivoje Miletic 18 vite Ranko Ceshic 18 vite Nikola Shainovic 18 vite Ljubomir Borovcanin 17 vite Darko Mrgja 17 vite Dragan Obrenovic 17 vite Vidoje Blagojevic 15 vite Mitar Vasiljevic 15 vite Dragan Zelenovic 15 vite Milorad Krnojelac 15 vite Dragoljub Ojdanic 15 vite Dushko Sikirica 15 vite Blagoje Simic 15 vite Vladimir Lazarevic 14 vite Milan Babic 13 vite Vinko Pandurevic 13 vite Zoran Vukoviv 12 vite Biljana Plavshic 11 vite Miroslav Deronjic 10 vite Stevan Todorovic 10 vite Veselin Shljivancanin 10 vite Dragan Jokic 9 vite Predrag Banoviv 8 vite Miroslav Tadiv 8 vite Pavle Strugar 7,5 vite Miodrag Jokic 7 vite Miroslav Kvocka 7 vite Milojica Kos 6 vite Simo Zaric 6 vite Damir Doshen 5 vite Milan Gvero 5 vite Dragoljub Prcac 5 vite Milan Simic 5 vite Dražen Erdemovic 5 vite Dragan Kolundzhija 3 vite

Serbet ne gjykaten e BH, te cilet u transferuan nga Haga Gojko Jankovic 34 vite Duško Knezhevic 31 vite Zheljko Mejakic 21 vite Radovan Stankovic 20 vite Milorad Trbic 20 vite Savo Todovic 12,5 vite Dušan Fushtar 9 vite Mitar Rashevic 8,5 vite Momcilo Gruban 7 vite