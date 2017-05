“Gruaja e hekurt” nga Presheva: Lugina, Serbisë. Akademikja ruse: Lugina, Kosovës?!

Preshevë, 6 maj -Deklaratave “bombë” te kryetarit te krahinës së Preshevës Jonuz Musliut ne agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” se “bashkimi i Shqiperise me Kosovën i pakuptime pa Preshevën” dhe se “bashkimi i Lugines me Kosoven, nuk do te thote Shqiperi e Madhe pa Nishin” ka cuar peshe Serbinë, qe ka trullavur jo vetem ata ne Beograd por edhe disa shqipfoles ne Preshevë. Por nga deklaratat e Musliut nuk trembën bash te gjithë, cka shumica e shqiptareve ne Lugine jane mirëpritur dhe mbeshtetur sidomos nga ish-komandantët dhe ish-luftetaret e UCPMB-së por edhe nga disa eksperte nderkombëtare qe justifkojne ner nejfare menyre ma argumente deklaratat e kryetarit te KKSH-së për bashkimin e Lugines së Preshevës me Kosovën.

Nje mesimdhënëse e informatikes, qe tashe e bënë kryetare te Preshvës (dihet si erdhi) dje paska thënë se nuk ka ndërrim te terriotereve, që sipas saj Presheva e mbetet nen Serbi. Qe sipas sipas kësaj zonje i bie “n’hmam t’hyrës pse u luftua, pse u derdh gjaku i shqiptareve, pse ranë deshmorët apo pse u organizua Referendumi gjithëpopullor i shqiptareve me 1-2 mars 1992?!. (Sinani: Mi Albanci Preševski doline koji živimo u Srbiji, očekujem dobre rezultate svih sastanaka održanih u Beogradu..” Stanković je naveo i da predsednica Sinani “očekuje i traži punu pomoć Vlade Srbije“) Ajo madje, para komesarit te qeverise serbe Stankovic, u distancua nga deklaratat e liderit nga Lugina, kryetarit te KKSH-së Jonuz Musliu i cili pa e permendur “Shqipërine e Madhe” ju tha troc Beogradit se “bashkimi i Shqiperise dhe Kosovës, pa Luginen e Preshevës nuk ka kuptim!, na felenderoni qe nuk po jua kerkojme Nishin kësaj radhe…”

Porf. Dr. Anna Kondratyuk: Beogradi duhet te rrespektoj reciprocitetin mes te drejtave te serbeve ne Kosovë me ato te shqiptareve etnik ne Serbi

Kurse akademikja ruse ne Gjenevë tri herë me shume shkolle se kjo Ardita, prof.dr. Anna Kondratyuk (qe nuk merr rrogë nga Serbia, por në Zvicër) qe njeh 6 gjuhe boterore, bile edhe shqipen, për agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë” ka deklaruar se “bashkimi i Lugines se Presheves eshte nje proces legale deshi apo s deshi Serbia ta pranojë, pasi Referendumi gjithopullor te 1-2 Marsit 1992 eshe ne pëprputhshmeri me te drejten nderkombëtare dhe karten e OKB-s e cila ju garanton popujve autokon vetverdosje. Është e pa pranueshme nese serbet priviligjohen ne Kosove nga ana e Beogradit, Prishtinës apo BE-së, kurse qytetaret e Lugines se Preshevës te mbahen të shtypur të diskriminuar me satus quo, as ne lufte e as ne paqë. Politkat shytpese dhe dhuna mbi qyetaret e Presheves ka bëre qe ceshtja e tyre me t’mos jen nje problem i brendshem i Serbise, por nje ceshtje qe kerkon angazhim dhe zgjidhje nga faktori nderkombëtare..”

“Serbia dhe Lugina e Preshevës më mirë të ndahen si Cekia dhe Sllovakia me dialog se sa me luftë!”, ta ajo për “Presheva jonë”. Ndera duke folur për zhvillime tne FYROM ne vazhdim ka pohuar se mbeshte kandidatin shqiptare ne krey te rplamentite maqednisë. Sipas saj “Nese shqiptaret e kane duruar me vite te tera nje maqedon ne krye te parlamentit te Maqedonise, pse këta te fundit t’mos e durojne një shqiptar?!..”

Porf.Dr. Anna Kondratyuk, është Profesoreshe dhe Menaxhere Akademike në Shkollën e lartë per Diplomaci Nderkombëtare në Gjenevë. Sferat e saj të interesit përfshijnë: të drejtën humanitare, të drejtat e njeriut, çarmatimin, ligjin e organizatave ndërkombëtare, ligjin e traktateve, teorinë e të drejtës ndërkombëtare, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit.

Ekspertja ruse Prof. Dr. Anna Kondratyuk, profesoreshë dhe specaliste e se drejtes së drejtës ndërkombëtare në institucionin arsimor Geneva School of Diplomacy International. DR. Kondratyuk specaliste është anëtar i Shoqatës Ruse të së Drejtës Ndërkombëtare dhe një pjesëmarrës aktiv i konferencave të shumta botërore.