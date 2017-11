Preshevë, 16 nentor -Gold AG është njëri nga artistët me te medjenj te etrades shqiptare i cili me këngët e tij ka prekur shumë tema. Kësaj radhe ai ka zgjedhur që t’i këndojë Medvegjës qytetit, që është afër me qytetin nga ai vjen, Preshevën. Këtë këngë reperi sapo e publikoi.

Vetem pak javë para zgjedhjeve en Preshevë reperi i njohure shqiptare Arina Agushi Gold Ag ka qëndruar ne Medvegje dhe mu para komune permes nej spoti i ka derguar mesazhe disa liderëve te Presheves qe po deklarohen ne mediat serbe “Presheva eshte Serbi” apo “shqiparet e Lugines duhet te trokasin ne dyert e qeverise serbe”.

Pas Medvegjës, spoti i ardhshem nga Molla e Kuqe në Nish…

Gold AG keshtu i kendon Medvegjës “Kjo tokë ka qenë dhe do jetë Shqiperi..” thuhet tesktulaisht ne këgën e spotit me te ri dedikuar Medvegjës i cili sa akuzon serbet po aq edhe shiqptaret per zbrazjen e tokave shqiptare, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”. Edhe këtë herë, kënga e Goldit është e shoqëruar me videoklip dhe reperi e sjell me vargje prekëse dedikuar asaj pjese trojeve shqiptare. Agjencia elajemeev “Presheva Jonë” ka mesuar se pas Medvegjes, spoti i ardhshem i Gold AG do te jete ai nga Molla e Kuq ne Nish…

Spot dhe kënga kanë mesazh patriotike, fillon regjistrime Skenderbeut monument dhe Prishtinën, e ndjekur nga skena nga rrugët e Medvegjës, me njerëz e plote vetura zyrtare.

Shfaqja e kësaj videoje është interesante për shumë arsye. Nga fakti se Golg AG eshte kengetari i apri shiptar qe i kendon drejtpersedrejti nga ky qytet shiptare. Në fakt Medvegjes i kane kenduar dhe po i këndojne ne distance kengetaret tane nga Prishtina apo Tirana, bile edhe ata nga Pesheva e Bujanoci, por askush jo nga Medvegja, cka nuk eshte edhe aq larg nga keto qendra, nëse po ata kengetar i shofin ne koncerte ne Berlin, Shtugrad apo Zurich e Gjenevë. Ne Medvegje ani pse s’ka para, po ka ari, ka shkruar në fund gjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Më poshtë keni mundësinë të dëgjoni këngën e ri me titull “Medvegja” të cilin e sjell reperi Gold Ag.