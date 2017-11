Medevegjë, 18 nentor – Kënga më e re e këngëtarit Arian Agushi, i njojhur me emrin artistik Gold AG, “Medvegja”, duket se ka zemëruar serbët. Në reagimin e tyre, ata shprehin mllefin që këngëtari në fjalë Medvegjën e ka quajtur pjesë të Shqipërisë së Madhe cka ka dheuz prrejtet socilae dhe meidat serbe, péor cuditerisht jo edhe ato kosovare, qe vejusha e kriminelit Arkan-Ceca po ju kendon në Kosovë ?! (“Gore društvene mreže: Albanski pevač razbesneo celu Srbiju”)

Gold AG është njëri nga artistët me te medjenj te etrades shqiptare i cili me këngët e tij ka prekur shumë tema. Kësaj radhe ai ka zgjedhur që t’i këndojë Medvegjës qytetit, që është afër me qytetin nga ai vjen, Preshevën. Këtë këngë reperi sapo e publikoi.

Gold AG nga Presheva Sendwich mes akuzave te mediave serbe dhe kosovare?!

Vetem pak javë para zgjedhjeve en Preshevë reperi i njohure shqiptare Arina Agushi Gold Ag ka qëndruar ne Medvegje dhe mu para komune permes nej spoti i ka derguar mesazhe (“Albanski pevač: Medveđa je uvek bila u “Velikoj Albaniji”) disa liderëve te Presheves qe po deklarohen ne mediat serbe “Presheva eshte Serbi” apo “shqiptaret e Lugines duhet te trokasin ne dyert e qeverise serbe”.

Mediat kosovare koheve te fundit nuk po kan kohe te merren me ceshtjen shqiptare jashtë Kosovës sepse duket se nuk po bie kohe, meqe ato po merren me përqarjen (duke hedhur barut ne flakë) mes kosovarave dhe islamin, të semure nga islamofobia.

Zyrtarët serb të kësaj komune, thonë se bëhet fjalë për provokim të qëllimshëm. Ajo që i djeg edhe më shumë serbët, është se videospoti i kësaj kënge është realizuar pjesërisht në qendër të Medvegjës dhe një pjesë tjetër në Prishtinë, ndërsa ata janë të zemëruar që këngëtari 31-vjeçar, i cili përndryshe vjen nga Presheva, këndon rreth asaj se si Medvegja gjithmonë ka qenë dhe sërish do të jetë pjesë e Shqipërisë së Madhe.

Mediat kosovare me shume japin rendesi Ceces së kriminelit Arkan kur kendon ne Kosovë (Ko to laze ko to kaze..) se sa Gold AG ne Medvegjë?!

Ai në këtë videospot qëndron para hyrjes në ndërtesën e kuvendit të Medvegjës dhe në fund zgjohet nga gjumi, i dëshpëruar që kjo komunë ende nuk është pjesë e Shqipërisë së Madhe. Gold AG keshtu i kendon Medvegjës “Kjo tokë ka qenë dhe do jetë Shqiperi..” thuhet tesktualisht ne këgën e spotit me te ri dedikuar Medvegjës i cili sa akuzon Beogradin per zbrazjen e tokave shqiptare, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Kryetari i komunës së Medvegjës, Nebojsha Arsiç, vlerëson se bëhet fjalë për provokim të qëllimshëm dhe ka organet kompetente ka marrë informata se është duke u hetuar ky rast. Ajo që është kontestuese, është fakti se si është e mundur që videospoti të xhirohet në qendër të qytetit dhe mos të ketë reagime të organeve të rendit. Mediat kosovare me shume japin rendesi Ceces së kriminelit Arkan kur kendon ne Kosovë (Ko to laze ko to kaze..) se sa Gold AG ne Medvegjë?!

Më poshtë keni mundësinë të dëgjoni këngën e ri me titull “Medvegja” të cilin e sjell reperi Gold Ag.