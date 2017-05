Gjysma e liderëve nga Lugina tërhiqen nga vizita në Tiranë. Nuk duam të jemi pjesë e delegacionit “jemi motra kallabllak”

Preshevë, 20 maj – Më 7 mars të këtij viti, për 7.5 orë, Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, vizitoi Luginën e Preshevës, Bujanocin dhe Preshevën. Presidenti Nishani, hyri në këto troje nga Bujanoci dhe u kthy për në Shqipëri, nga Presheva, Karadaku i Kosovës Lindore, ishte ky lajmi qe e dha se pari nga agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Nishani vizite historike ne Presheva, por edhe Presheva ben vizite “historike” me një delegacioni prej 32 personash (nje autobus) ekskursion dhe “izaret”

Një delegacion nga Kosova Lindore do të zhvillojë sot një vizitë në Tiranë, ku do të pritet në takim nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani.

Qëllimi i kësaj vizite është njohja nga afër mbi gjendjen aktuale politike dhe ekonomike në Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë. Pritet të ketë bisedime dhe të nënshkruhen marrëveshje mes dy palëve mbi kulturën, arsimin dhe tekstet shkollore, ashtu siç u premtua nga Nishani gjatë vizitës në mars të këtij viti në Bujanoc e Preshevë, njofton ATSH para tri dite duke përcjellur lajmin e agjencise se lajmeve Presheva Jonë.

Pjesë e delegacionit të kryesuar nga Riza Halimi, Leme Xhema dhe Shaip Kamberi janë edhe Jonuz Musliu kryetar i KKSH-së, Ardita Sinani, deputeti Fatmir Hasani si dhe kryetarë të partive dhe këshilltarë të tjerë të komunave.

Por, pas tri ditesh nga lajmi që u dha nga “Presheva jonë” per kete vizite ne Tiranë, duket se agjenda e perberjes së delagecionit ka ndyshuar duke u fryer, qe sipas gjasave ata nuk do te jenë 7 siq ishte paralajmeruar, por me shume, nisur nga anetaret “kallabllak” duke e shndrruar ate në një delagacion “kinez”. Me këtë rast, sipas të gjitha gjasave, do të jenë musafirë 32 anëtare (nje autobus Kosovarlindore-Trans) me qellim që t’ja kapin presidentit ne ikje doren, vizite ko e cila eshte nje vizitë me shume ekskursion dhe pershëndetëse. Siq dihet president te ri Shqiperia pas Nishanit, ka Ilir Metën, te emëruar me 28 prill 2017.

Delegacioni nga Lugina do të pritet në takim nga presidenti Nishani ne diten Vikendi edhe ate pas orës 18:00. Perkudnedr rrespkti ndajk z.Nishani, bazuar nga numri i madh i delgacionit prej 30 anteresh shume ider trirhiqen nga kjo vizite te cilet thone se ne s po shkojme ne eksursion. keter e dehson edhe fakti se vizita e delegacionit “kinez” nga Lugina Niahsni do d t’i pres në takim ne diten Vikendi edhe ate pas orës 18:00.

Edhe pse ne liste jane mbi 30 persona (nje autobus) me shofer e dahirxhike agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka mesuar se gjysma e liderëve nga Lugina e Preshevës i akan ra pishmanit, terhiqen nga vizita në Tiranë. Nuk duam te jemi pjese e delegacionit “jemi motra kallabllak”, kane thëne ata. Sipas tyre nuk duam ta lodhim presidentin tonë i cili ska ku na pret , vec ne ndonje salle te fiskulltures. Mesohet se kreu u KKSH-së Jonuz Musliu Shqiperiam Arifi, Ragmi Mustafa e lider tjere nuk do te jene pjesë e këtij ekskursioni (qe zhvillohet jashte orarit te punes, weekend) te cilet abstenimin e arsyetojne me anagzhime tjera. Njera nga ta ne fund tha se “perkunder rrespektit ndaj Bujar Nishanit ai vetme hijene e ka si presidedent., por su kane keq me shku me pershëndet…”

Ilir Meta është zgjedhur ne prill te ketij viti presidenti i ri i Republikës së Shqipërisë, në raundin e katërt të votimit të mbajtur pasditen e kësaj të premteje në Parlament.