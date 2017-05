Gërvalla e zen pisk: Ooo Isaaa he burr mos u fsheh, mos u tut pi grave, as prej LDK-së se Rugovës. Dil n’mejdan

Isa Mustaf me ekipin e tij kokën ulur balle per balle me Donika Gervallën ne Hotel

Isa Mustafa: i shokuar … Përsëri hyri nga dera e prapme dhe duke pirë kafe per te “lobuar” për Kosoven u ballafaqua pikërisht me ne. “Ooooh Isa ….he burr mos u tut pi grave as prej LDK-së se Rugovës. Dil ashiqare..” i tha zonja e Gervalla Ises i cili mbet i shtangur koken teposhtë..

Kryeministri Mustafa ballafaqohet rastësisht në kafen e hotelit me Donika Gërvallën. Kryetarja e Degës së LDK-së në Gjermani, kërkon nga Isa Mustafa të përgjigjet rreth pengimit të saj për të marrë pjesë në punimet e Kuvendit. Isa Mustafa – hesht dhe përmend lista. Garnitura rreth tij ul kokën dhe hesht. Kjo është udhëheqja e LDK-së…