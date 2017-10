The Albanian journalist publicly asks Suriname: Can you confirm that you have withdrawn your recognition of the state of Kosovo

Gazetari nderkombëtar me orgjine shqiptare e ka ka kntaktuiar dhe ka pyetur Surinamin nëse e kanë tërhequr ose jo njohjen e Kosovës. Ai në rrjetin social fb dhe pemes nje e-maili ju eshte drejtuar qeverisë suriname që të konfirmojë nëse e kane terhequr njohjen e tyre ndaj shtetit të Kosovës? Autoritet e këtij vendi kane premtuar se brenda 24 oreve do te marrin përgjigje lidhur me këte.