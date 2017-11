Kejvina (VELINA) Kthjella nuk u mendua dy herë para se ta nxirrte në shesh “zogun”, në puntatën e kaliar të “Xing me Ermalin”. Velina me forma bombastike, ka vendosur të sqarojë me një status si ishte e veshur. Flututon, fluturon zogu i bardhe. A thua, Velina Kthjella ishte me apo pa mbathje?!, raporton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke sjellur disa foto ekskluzive te saj.

“Dua te hedh poshte te gjithe aludimet sipas te cilave kam kercyer pa mbathje. Kam pare postimet neper rrjete sociale per sa i perket kesaj teme . Dua te them se askush nuk duhet te arrije ne perfundime pa qene i sigurt per çka po flet. Do flas me Ermalin dhe javën tjeter do vesh pantallona ushtarake”- ështe shprehur ajo.