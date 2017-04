“Fatim Musliu nga Bujanoci, djali i kryetarit të KKSH-së në gjendje gatishmërie me 1500 trupa të UCPMB-së!..”

Bujanoc, 25 pril -“Djali i udhëheqësit të shqiptarëve në Serbi Jonuz Mssiut, Fatimi 31 vjecar nga Bujanoca ka 1500 trupa të UCPMB-së është ne gjendje gatishmeri te suloje Serbinë..” është ky lajmi i ditës, pas dështimit te propagandes serbe me rastin Haradinaj i cili u lirua sot ne Kosovë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Hetuesit serbe ne Beopgrad besojonë se deklaratat e Musliut për bashkimimin e Preshevës, Bujanoc dhe Medvegjës si pjesë e Kosovës akoma nuk kërkojnë vëmendjen e prokurorisë

“Mbështesim Tiranën dhe Prishtinën për bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës, por jo pa Preshevën!..” kjo deklaratë e të parit të Lugines së Preshevës Jonuz Musliut gjate nje interviste per agjencinë e lajmeve “Presheva jonë” me 20 prill, te ketij viti, qe dy jave rresht ka çuar peshë Serbinë me një ser reagimesh e deklaratesh madje edhe kërcnime me burg apo me vdekje pasi ai këmbëngul në bashkimin e Luginës me shtetin amë të Kosovës, konform vullnetit të popullit etnik shqiptar të Medvegjës dhe Bujanocit në Referendumin gjithpopullor të 1 e 2 marsit 1992.”

Kjo deklaratë e z.Musliut bashke me lirimin e sotem të liderit kosovar Ramush Haradinajn i ka djegur forte Serbisë e cila pas deshtimit me Hradinajn dhe në pa mundesi t’ia ngjes hiq kerkah Jonuz Musliut, Serbia tash ka nisur te kapet tjera kah, duke ndryshuar sepkulime tme personazh tjera, duke u marrur me djalin e tij kryetarit te KKSH-së z.Musliut, Fatimin ose me kusheririn e tij ish-komandantit të UCMB-së Shefket Musliun edhe pse po kjo Serbi ne Bruksel flet se ka “amnistuar” ?!

“Fitim Musliu (31) nga Bujanoci, i biri i Presidentit të Këshillit Kombëtar Shqiptar (NSA), Jonuz Musliu dhe kryetarin e komunës së Bujanocit, përgatitur sulme në ditët e ardhshme në territorin e Serbisë..” pasak “zbuluar” kjo gazetë e Beogradit “Srbija Danas” duke ju referuar “burimeve të sigurta” te njefar analisti per ceshte strategjike Sasha Borojevic. (“Fitim Musliu (31) iz Bujanovca, sin predsednika Nacionalnog saveta Albanaca (NSA) Jonuza Muslijua i predsednika opstine Bujanovac. 1.500 naoružanih Albanaca iz paravojne formacije ” Oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca”), transmetoj agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

Ky analasit serb, thote se “sulmet mvaret nga vendimi i autoriteteve franceze që do t’i japë neser për Haradinajn..”

“1.500 shqiptarë të armatosur deri ne dhëmbë, police dhe paraushtarakë ne amblemën e UCPMB-së jane duke pritur lajmin nga Parisi dhe janë të gatshëm për të filluar sulme të armatosura mbi xhandarmërinë serbe në rast Haridinaj do t’i dorzohej Serbisë. Sponsori kryesor i eshte kryetari i Bijanocit Musliu ” thotë historiani dhe analisti serb Borojeviç…”

Ndersa gazetat tejter ruse “Sputnik” ne shrkimin e e vte te titulluar “Kush eshte Shefket Musliu që përemendi kryeministrti serb” (“Ko je Šefket Musliju koga je pomenuo premijer?.. Šefket Musliju poznat je i kao Hadžija “) shkruan se “Shefqet Musliu, te cilin sot e eprmendi kryeministri serb Aleksandar Vuçiç ka theksuar si një nga “personat e kërkur” nga Republikën e Serbisë ne ballinën e listes se atyre që radikalizuan çështjen shqiptare ish-komandant i Ushtrisë Çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit (UÇPMB). Do perkujtuasr se emri i Shefket Musliout eshet hequr nga lisdtae Inteprol-it, por duket se “Interpoli” serb ende e ka ne liste is-komandantie UCPMB-së mu ashtu siq kishte deri sot edhe Ramush Hsradinajn, ku “dretësise” dhe “inerpolit” serb deshtoi, pra as kesaj radhe nuk ju shit?!

“Një bashkëpunëtor i ngushtë i klanit të Haradinajt, një përgjegjës për veriun e Kosovës, ishte i përfshirë në vrasjet dhe sulmet mbi serbët, si dhe incidentet në Kumanovë në Maqedoni në vitin 2015, eshte ai kushëriri Jonuz Musliu, kryetar i Këshillit Kombëtar të shqiptarëve dhe komunës së Bujanocit.” ka shkruar “Sputnik”.

Keto deklarata sikur edhe shume tjera te parat nga Beogradi nuk jane te reja dhe jane të njohur per shqiptaret nese kujtomje ato te veres se kaluar, ato të Sheshelit, ne Nikolqit per luftë apo mediave serbe me tituj bombastik here ISIS e here UCK po i mshon Beogradit, Serbisë etj..Por ne Begrad dhe Serbi keta muajt e fundit ishte qetë edhe pse ka pasur sulme dhe vrasje me shume mes serbëve, duke shkaktuar mbi 20 viktima, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”