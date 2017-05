Ekspertja ruse: Serbia dhe Lugina e Preshevës më mirë të ndahen si Cekia dhe Sllovakia me dialog se sa me luftë!

Prof. dr. Anna Kondratyuk specaliste e se drejtes ndekrombëtare në institucionin arsimor Geneva School of Diplomacy International ne Gjenevë

Gjenevë, 5 maj -Porf.Dr. Anna Kondratyuk, është Profesoreshe dhe Menaxhere Akademike në Shkollën e lartë per Diplomaci Nderkombëtare në Gjenevë. Sferat e saj të interesit përfshijnë: të drejtën humanitare, të drejtat e njeriut, çarmatimin, ligjin e organizatave ndërkombëtare, ligjin e traktateve, teorinë e të drejtës ndërkombëtare, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit.

Prof. dr. Anna Kondratyuk specaliste e se drejtes ndekrombëtare është anëtar i Shoqatës Ruse të së Drejtës Ndërkombëtare dhe një pjesëmarrës aktiv i konferencave të shumta ndërkombëtare.

Prof. Dr. Anna Kondratyuk, profesoreshë dhe eksperte ruse e së drejtës ndërkombëtare në institucionin arsimor Geneva School of Diplomacy International, ne inetervisten dhene sot agjencisë së lajmeve “Presheva Jonë” ka shprehur pikëpamejt e saja dhe te drejtes nderkombëatre mbi popujt autokton ne ballkanin e pas luftës.

Dr.Kondratyuk: Nese shqiptaret e kane duruar me vite te tera nje maqedon ne kryy te parlamentit te Maqedonise, pse këta te fundit t’mos e durojne nje shqiptar?!

Se si e vlereson situaten pas luftes në Ballkan ekspertja ruse fillimisht thote se “situata ne ballkan aktualisht eshte shume me e mire, ne krahasim para vitit 2000. Por jam e shqetesuar se diteve tefundit sikur por ngjallen nacionalizmat dhe flitet sikur me gjuhene rurjetjes si ne kohen e Miloshevicit, si ne Beograd ashtu edhe në Prishtine për lufte, për “Serbine e Madhe” apo “Shqiperine e Madhe”. Pastaj edhe zhvillimet e pergjakshme ne paralmentin e Maqedonise nuk jane të pelqyeshme , per te ardhmen e kesaj repbulike te vogle multietnike ish-jugsoolavia. Nese shqiptaret e kane duruar qe sa vite qe te jete ne krye te parlamentit te Maqedonise nje maqedon, pse këta te fundit t mos e durojne nje shqiptar?! Ne ballkan te gjithe jane te vegjël dhe te gjithe duhet te flasin per integrime në familjen e madhe te BE-së, kjo eshte persepektiva e rajonit, e jo lufta apo urrejtja ndernacionale..”

Para se ta pyesim për Luginen e Preshevës, ekspertes ruse i përkujtuam se popullata shumice e kesaj krahine qe perfshine shqiptaret shumice ne Medevegje, Bujanoc dhe Preshevë siq njihet nga serbet si “Serbi Jugore” , kurse nga shqiptaret si “Kosove Lindore” se me 1 dhe 2 mars te vitit 1992 kane pasur Referendumin për autonomi politike e territoriale me të drejtë bashkimi Kosovës.

Lidhur me këte Dr. Kondratyuk “po jam ne dijeni, kame lexuar nga raprtet nderkombëtare se ne Luginen e Presheves popullata ka organizuar nje Referendim para 15 a 20 vitesh me sa di une. Sidoqfte një Referendum i tillë nuk do të jetë plotësisht legjitime pasi që nuk do të jetë në përputhje më Kushtetutën e Serbisë, në të njëjtën mënyrë sikur referendumi i Krimesë që nuk është në përputhje më Kushtetutën e Ukrainës. Por mos harroni një gjë se ligjet, koneventat sidomos e drejta nderkombëtare eshte më e fuqishme se nje kushtetute e nje vendi, ne këte rast e Serbisë e cila nuk ka te drejte të mbaje me dhune një popull autokton, siq jane shqiptaret e Lugines se Preshevës. Bashke me te edhe nese në rajon ushtrohen politika diskrimunuese apo te dhunës, atëhere ceshtja e monoriteve nuk i takon vetem atij vendi ne këte rast Serbise, por eshte problem me i gjere i OKB-së dhe te drejtave dnerkombëtare. Dhe në këte rast nuk bie më ne shprehje integriteti territorial, por ketu ka përparesi vullneti i poujve autokton qe ju garanton e drejat nderkomëtetar, duke ju mundesuar atyre, ne këte rast shqiptareve etnik, te vendosin per fatin e tyre, se me kët kane deshire të jotojne me Serbine apo me Kosovën.. ”

Ekspertja ruse: Beogradi duhet te rrespektoj reciprocitetin mes te drejtave te serbeve ne Kosovë me ato te shqiptareve etnik ne Serbi

“Shqiptarët e Luginës së Preshevës nese paskan pasur një Referendum të ngjashëm me atë të mbajtur në Krime në mars 2014, atehere shkëputja e kesaj krahine eshte legale konform jo vetem te vullnetit te popullit shqiptar atje, por edhe konform të së drejtes nderkombëtare, per cka flet qarte edhe karta e OKB-së për popujt autokon te cileve hap dyer për vetevendosje. Prandaj, Serbia dhe Lugina e Preshevës per t’ju shmangur dhunës, më mirë eshte që të ndahen me dialog se sa me luftë, ashtu sikur Cekia dhe Sllovakia!..” thote ne vazhdim profesoresha ruse e se drejtes nderkombërtare dr. Kondratyuk për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”

“Ne posedojme informacone se “serbet e Veriut te Kosovës jane te inkuadruar mire ne insitucionet e qeverise se Ksooves, madje duke ju rezervuare dhe vende te posaqme ne parlamentin e Kosovës, te cilin fat apo luks nuk e gezojnë shqiptaret e Preshevës ne Serbi ?! Dhe e pa pranueshme eshte nëse serbet priviligjohen ne Kosove nga ana e Beogradit, Prishtinë apo BE-së, kurse qytetaret e Lugines se Preshevës te mbahen të shtypur të diskriminuar me satus quo, as ne lufte e as ne paqë. ” ka shtuar ne fund prof. dr. Anna Kondratyuk specaliste e se drejtes ndekrombëtare.