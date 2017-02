Ekspertja ruse dr.Filimonova: Serbia ne ankth, pas 5 vjeteve Kosova bashke me Presheveven pjese e Shqipërisë Natyrale

Presheve, 22 korrik -“Shqipëria e Madhe” apo siq njihet Shqiperia Natyrale e cila do të përfshijë vec Kosovës edhe Presheven nuk është bash diçka në ajër. Tashmë pesë vjet do të bëhet realitet. Kjo do të fillojë një shqiptarizimi të plotë në Ballkan dhe populli serb do të jetë një periudhë prej 25 viteve të ardhshme me një perspektivë të errët..’ ka thene në një intervistë per News-Front prof.dr. Anja Filimonova, eskperte nga Akademia e Institutit te Shkencave per Studime sllavene, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jone”



“Projeki i Shqipërise se Madhe ka marrë një shtysë të re. Duket se Perëndimi ka kaluar nëpër fazën e parë e cila u përfundua në vitin 2008 me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, dhe tani ka lëvizur në fazën e pavarësise së forcimit dhe zgjerimit në rajon. Kjo është e qartë ndodh në disa nivele dhe në disa drejtime. Në rastin e Serbisë jugore, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, te cilat komuna shqiptare ngadal por sigurt jane drejtuar kahg Kosova..” tha Filimonova.

Sipas ekspertes ruse Filimanova “Ajo qe duhet të shqetësoj aparatin shtetëror është fakti që sistemi arsimor i lidhur me Shqipërinë dhe Kosovën duke përfshirë ketu edhe Medsvegjen , Buanocit dhe Preshven aktulaish ne Serbinë jugore..”

Ka edhe projekte ekonomike që lidhin Serbinë jugore me Kosovën, dhe që përfshin mbledhjet e përbashkëta të zyrtarëve të qeverisjes vendore me të Republikën e Kosovës,ka shtuar studiusja ruse.

‘Projekti më i madh në Shqipëri është zbatuar nga lidh Kosovën me Shqipërinë, e cila tregon në ceremoninë e hapjes së autostradës. Kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës në fakt nuk ekzistojnë. Kjo mbtetet vetëm një çështje kohe kur territori i Shqipërisë dhe të Republikes se Kosovës që të bashkohen. Mbetet të shihet nëse kjo do të zyrtarizohet, por në të vërtetë do të ndodhë ajo…” ka pohuar ne fund prof.dr. Anja Filimonova