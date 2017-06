EKSKLUZIVE: Flasin për “Presheva Jonë” kryeministrat e Kosovës. Pas Haradinaj, nesër lexoni intervisten me Abdullah Hotin

Një jave para 11 qershorit -Agjencia e lajmeve “Presheva jonë” vetme ne Luginen e ka intervistuar tre kryeministrat e ardhshëm te Kosovës Ramush Haradinaj, Abdullah Hotin dhe Albin Kurtin te cilet flasin pos fushates parazgjedhdor ne Kosovë për prioritete e qeverise se ardhshme duke shpalos stregjine e qeverive edhe për Luginën e Preshevës.

Prandaj edhe agjencia e lajmeve “Presheva jonë” ka “marrur në pyetje” tre kyrtemnistrat e ardhshme te Ksoovës. te cilet sikur keto dhjete vitet e fundit edhe sivjet Luginen e Preshevës pe e përdorin si karte ne tubimet e tyre elektorale.

Shqiptaret e Luginës jane skeptik me premimet e Prishtines, ndoshta kane areseye sepse deri tash asnje qeveri e Kosoves, sikur edhe ajo e Serbisë, jo qe s’ka plotesuar deshirat, kerkesat e preshevarëve, por as premtimet e ketyre ministarve, qeverive nuk jane trealizuar per Luginën nese kutjojme rezolutat, tesktet shkollore, kujtojme marrëveshjet here me hap zyra apo fondacione apo 50 milion ndihma per kulturen ne Luginë?!..

Apo ministri i Thacit, Hoxhaj bashke me Edita Tahirin te cilet “silovaten” me gjthe ket Gjurën me deklarata e “premtime” duke genjyer qe plote 6 vjet sot, neser me ato hamam diploma, e me inkudrimin e Presheves ne dialogun e Brukselit, qe ndodhi e kunderta ata me Beogradin kryekëput folen dhe avancuan statusin e serbeve ne veri te Kosovës, duke injoruar e shkelur shqiptaret e Lugines e Preshevës?!