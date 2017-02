Edhe pse disa preshevar janë kundër, por kongresmeni amerikan Rohrabacher i ka dërguar letër presidentit serb: Lugina me Kosovë!

Preshevë, 5 shkurt -Kongresisti republikan në SHBA, Dana Rohrabacher, kryesues i Komitetit për Politikë të Jashtme në Evropë, i ka dërguar një letër presidentit të Serbisë, Tomisllav Nikoliq ne te cilen i ka shkruar se Lugina e Preshevës duhet te shkoj me Kosoven.

Ketop deklarta u dhane sot nga kongresmeni amerikan Rohrabacher, nje dite pasi aejncia elajemeev “Presheva Jonë” krtikoi disa preshevar te cilet per shkak kolltuikut dhe rroigave nuk duan te shkojne me Koasoven, por t embeten ne Serbni. “Preshevarët me rroga të mëdha dhe lojal me Beogradin, nuk e duan bashkimin me Kosovë, pranojnë të jetojnë ne Serbi?!.” ishte ky titullit të shkrimit ku autori akzuopn pushtaret ne Lugine se po shekelin mbi ghjakun e deshmorev te UCPMB-së dhe vullnetit të shqiptareve të Kosoves Lindore te cilet me 1-2 mars 1992 i thone PO bashkemit me Koosvën, akt te cilin e garanton edhe OKB dhe konventat nderkombëatre për popujt autokton.

Në këtë letër, të cilën e transmeton edhe gazeta serbe “Blic” thotë ta ketë parë, ai ka propozuar shkëmbim territoresh – jugun e Serbisë (ish-Kosovën Lindore ) me Veriun e Kosovës (aktujlaisht i okupuar nga serbet) – si zgjidhje për qetësimin e tensioneve në këtë pjesë të Ballkanit.

“Në vend të shembujve negativë, siç është dërgimi i trenit me simbolet provokuese në Kosovë, ndoshta është më mirë dhe në interes të të dyja palëve që të diskutohet shkëmbimi i territoreve që do të rezultonte me më shumë serbë në Serbi dhe me më shumë kosovarë në Kosovë”, ka shtuar Rohrabacher.

Rohrabacher, në letrën dërguar Nikoliqit, ka porositur se “ky opsion është i mundshëm” dhe se “nuk duhet injoruar”.