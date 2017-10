Bujanoc, 22 tetor- Ne fund te kesaj jave ne Bujanoc nodjhi nje vizite e pakuptime qa eper shume kend ne Luginen e Preshevës uj kuptua me shue si fushate se e aktivitet te eprmebtur te PVD-së Kambedrit po aq edhe aktivistet te Thacit (PDK) Abdel Tahiri, njfotn agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Me këte mund te thuhet se Lugina dhe Kosova rrespektojne reciprocitetin me sveti vetem me rastin e fushatave. Them ishte nje vizite e pakuptime, besa edhe e dyshmite sepse ketij ministri te PDK-së policia serbe nuk e pengoi qe si zakonisht ju qet telashe ministrave kosovare sa here qe hyne ne Serbi?! ..Dhe së dyti shqiptaret e Lugines se Presheves jane ne zor, dhe kishin pritur nje minstër te arsimit dhe kulutres apo ekonomise ku keto vite kane me se shmuti nevoje per Kosoven , meqe Lugina konsiderohet me lider me tge pasur, por me rajon me te varfur dhe nje papunesi ter madhe ne Evropë siu dhe populli me i diskriminuar meqe mungojn tesktet shkollore ne gjuhen shqipe.

Madje vizita e misnistritr kosovar te drejtesise ne qarshin e preshevare doli ne humor dhe gallat dueke bere shaka si “e knaqi Kosova drejtesine ne vendin e vete dhe tash veq edhe Bujanoci i pasla mbetur ta drejtoje” ?!:-))

Shqiptaret jane skeptik sa i perket dekleratave te ministave kosovare, jo pse nuk ju besojen por premtimet e kota, rrenat e tyre i kane bere qe t mos ju besojne më, sepse kane nje pervoje te hidhur meqe deri tash shume para jane premtuar (ne stilin: mka qu nana me shperla gojën) bashke me rezoluta, por fatekqesisht anëhere qeverite kosovare, para kesja te fundit Haradinajt, nuk kane ndihmuar Luginen e Presheves, derisa Serbia ka kontribuar me rreth 400 milion euro per serbet ne Kosovë.

Kohe me pare nga nje minister kosovar u premtuan 400 mije euro per Luginen qe kush deri tash s ja ka pa syte atyre mjeteve, u be edhe nje far rezolute qe njihet si “Rezoluta e Lutës” për te ndihmuar Luginen, cka as nga kjo su bë gjë, vec llaf mas darke. Tash edhe ky ministri i Thacit se fundit ja futi nje rren, apo ju dha nje “grusht mjalte” shqiptareve te shkrete ne Bujanac , duke premtuar 40 mijë euro?!.

Në disa qarqe kosovare dhe ne Lugine po flitet se lajmi i sotem i ministrit kosvar per 40 mije euro Bujanoc , del se vizita e tij nuk u perfol shume dhe se nuk u qu fare pluhur ne Serbi dhe me kete “gjest” ai e riakitvizon viziten e tij te deshtuar ne Bujanoc, eh, paret u dhane su dhane pune e madhe, ashtu keshtu ne fund ja fut Ramush Haradinajt ne stilin “valla une iu kekrova po qeveria e Raamushit si dha, cka me ba une ma shume..” ?!