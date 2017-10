Koalicija novinarskih i medijskih udruženja: RTS mora da ima program i na albanskom jeziku…

Radio Televizioni i Serbisë në programin e juaj duhet të përfshijë programin në gjuhët e pakicave, siç parashihet me Ligjin për shërbime mediatike publike, tha se koalicioni i Gazetarëve ‘dhe shoqatave të medias.

Pas RTK-së edhe Televizioni shqiptar me lajme në gjuhen serbe, TV i Serbisë mbyll programet shqip?!

Shqiptaret e Lugines se Presheves ishin gezuar kur kishin degjuar se RTK kishte hapur nje kanal televiziv per serbet e Kosovës, me shprese që edhe shqiptareve të Lugines se Preshevës do te kenë nje kanal TV ne RTK (RTK-3) po deri ne këto momente nuk ka asgje ne këte drejitm edhe pse nje kërkese e tille eshte bëre nga qytetaret dhe lideret (KKSH) shqiptare nga Lugina?!.

Mos perkrfahja dhe injorimi i RTK-së se Mentor Shalës ndaj kerkesava të Presheves, shqiptare te Lugines tash jane të detyruar te kthejne syte kah Boegradi, qe ne fund te findit (kur s’ka shi ben edhe brshër) bile ne Radio Televizoni i Sebrisë te ket nje kanal apo se paku disa ore ne gjuhen shqipe per shqiptaret e Beogradit, Nishit, Vranjës, Vojvodines Sabxhakut dhe Krahies se Lugines së Preshevës. Sa i perket territ informativ ne Luginen e Preshevës, agjenia e lajmeve “Presheva Jonë” si i vemti medium ne keto vise shqiptare, eshte duke punuar qe se shpejti qytetaret e saj te kene nje gazete ditore po me te njejtin emër “Presheva Jonë” iniciative kjo e cila eshhe prptir nga qytetaret dhe nderkombëtaret, por jo edhe nga koleget serbe te cilet mbollen frike me tituj silkur “Serbet po tmerrohen, Lugina e Preshevës se shpejti me gazete ditore ne gjuhën shqipe”?!..

I kthemi RTS ne Boegrda. Mbylljen e programit ne gjuhen shqipe ne Radiot TV e Serbisë e kane kritikuar ashpër edhe zyrtaret e EBU-s ne Gjenevë. “Kam vërejtje pikërisht tek Radio Televizioni i Serbisë i cili nuk ka bërë asgjë për minoritetet, sidomos për shqiptarët në jug të Serbisë. Është e papranuesh

me mos emetimi i programeve në gjuhën shqipe në RTS, aq me tepër kur ata dikur kishin programe të tilla. Këtë problematikë unë e kam hedhur edhe në Kongrese fundit medial në Novi Sad dhe sërish ne nga EBU përmes OSBE-së do të kërkojmë që Televizioni në Serbi të hapë nje dritare informative për minoritetet, në këtë rast për shqiptarët e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. E di se shqiptarët e Luginës së Preshevës për të dalur nga terri informativ vetme me agjencine elajemeev “Presheva Jonë” nuk mjafton. Prandaj ata kanë nevojë një kanal të vetin televiziv të pavarur të ketë televizion publik dhe apolitik sikur RTK-së për serbet ..”, ka deklaruar për “Presheva Jonë” z.Devid Lewis dhe Radka Becheva zyrtare i larte i EBU-s ne Gjenevë.

“Është e nevojshme që të detyrojnë të shërbimit publik serb për të prezantuar programe në gjuhën shqipe. boshnjake dhe pakicave tjera ne Serbi..” jane parashtruar sot rekomandime nga asocivet e gazetereve te Serbisë te cilet po ashtu jane krtike ndaj TV serb-RTS (“Koalicija novinarskih i medijskih udruženja: RTS mora da ima program i na albanskom jeziku”)

“Zgjidhjet ligjore duhet të forcohen për të forcuar pavarësinë dhe autonominë e shërbimeve publike në të gjitha aspektet, duke përfshirë edhe aspektet e informimit të pakicave dhe gjuhëve të pakicave. Me këtë, ne nënkuptojmë pavarësinë nga autoritetet në Serbi, por edhe nga këshillat kombëtare të pakicave kombëtare “, thuhet në rekomandimet e tyre.