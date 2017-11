Ata

Nuk shihen, as s’preken

por ndjehen

Të fshehur janë,

e sheshazi rrinë.

Shumica vdesin

pa i parë, pa i njohur

pa i ndjerë

Kurrë pa i shijuar

Mëkat..

Ata shohin gjëra

që nuk fshihen se

shohin thellë në shpirt.

Zemër ne dy ende jetojmë për dhe pranë njëri-tjetrit

dashurin tonë ende e shfryjmë

në trupat e dikujt tjetër.

Gona Gashi

Dy zemra për një burrë

Pashë atë hënë

që po zgërdhihet

në frengji

pse erdhe dhe u përbirove

nëpër shtatë drynat e shpirtit tem

e me nurin tënd më përhane.

E ç’tu desht

që qele hajnisht derën e odës

time prej burri

e nga hasra e gjerdekut

si të mos e kisha dasht kurrë gruen

E si nuk të erdh gjunah

lumturisë time me i ra çati

kur isha tu e pa rritën e fëmijëve

në pëllëmb të dorës, bashkë me ftojë.

Prej ditës së shmitrit

kur erdhe, hyre pa trokit

për çdo mbrëmje e çdo mëngjes

hija jote kafën në oxhak ma pjek

në filxhanin që syve tu u përngjan

Po un gëlltit xeher

të përzir me gacat r dhimbjës

e prushin e mallit

që ja ktheva shpinën robëve të mi,

i shashtrisun mendsh

U habita

mbeta duke të shikuar ty

me sy të verbum

Tash nuk më ka mbetur më mushkri

as me ja dhënë lahutës

as me mbush gypin e jetës me frymë

pa frymën tënde

që kullën me temel po ma djeg

E nëpërmjet dy zjarreve

kam mbetur, shitue reje

për atë diell, vetës nuk po i gjejë dalje

Veç në vrafsha hënën

në vend teje.

E.z.E

Marrë nga vellimi i fundit me poezi (” Stërpikat e Qumështit ” ) nga autorja Gona Gashi, poete

DY FJALË PER POETEN TONE TE NJOHUR GONA GASHI

Poetja e fjalës së shkruar erotike posa ka botuar librin e saj të tretë me radhë. Ne fillim te këtij muaji ajo beri promovimin e librit të saj ne parnine e shume krijuesve, dashamireve te lertrave dhe vargjeve shqipe me titullin ”Stërpikat e Qumështit” në Biblotekën e Qytetit “Hajdin Berisha”, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Pas “Meditime Rinore” dhe “Udhëtim nëpër Parajsë” nga autorja Antigona Gashi neser per lexuesin shqiptare autorja e vetme në Kosove me ketij lloj zhanri krijues, vjen me librin e trete. “Stërpikat e Qumështit ” titullohet libri i radhes i Antigona Gashi. Libri posa ka dalur në shitje pas prmovimit në Suhareke,. pritet te behet pastaj edhe në Prishtinë, Zvicer e gjetiu..