“Regjistrimi i Diasporës” shqiptare nga Lugina e Preshevës është pjesa e parë e operacionalizimit të strategjisë së shqiptarëve etnikë në mënyrë që të krijohen parakushtet jo vetëm për të fituar pushtet absolut në zgjedhjet në komunat me popullsi te regjistruar shqiptare, por edhe për një referendum për pavarësinë e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, siq e inicoi dite me pare lideri i Lugines se Presheves Jonuz Musliu (KKSH), pas se ciles deklarate u mbushen gazetat e ballkanit dhe ato boterore me ceshjen Preshevës, si nje problem tash nderkombërtar.

“Aneksimin përfundimtar të tre komunat në jug të Serbisë qendrore të ashtuquajturës Republika e Kosovës, paralajmëron nënkryetar i Dveri serb Predrag Mitroviç, ka cituar “JugPress” ne shkrimin e saj te titulluar “DVERI: Shqiptaret e Medvegjës, Bujanocit dhe Presheves po pergatiten te shkeputen nga Serbia” (Dveri: Albanci spremaju OTCEPLJENJE Preševa, Bujanovca i Међвеђе), transmton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

“Një ndërmarrje të tillë, dhe lobimit të holla diaspora shqiptare (Mafia) duhet të mbështetet nga “bashkësia ndërkombëtare”, tha Mitrovic.

Nëse zbatimi i planit nuk shkon siç është planifikuar, vendimi për referendumin do të jetë një platformë për negociata rreth shqiptarëve shkëmbimi i territorit përmendur tri komunat në veri të Kosovës, thotë Mitrovic

Çfarë e bën autoritetet serbe për të parandaluar një skenar të tillë? Pse Znj Brnabic dhe Gojkovic nuk e bëjnë një zgjidhje sistematike për problemin e votuesve jo-ekzistente në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë?!

Projekti i krijimit të një të ashtuquajtur “Kosova Lindore”, i realizuar dy aktivitete operacionale: së pari lidhet me Preshevës dhe Bujanocit, ku shqiptarët kanë fuqinë demografike dhe legjitimitetin politik, dmth. në të zgjedhësve kanë regjistruar votues më të drejtë vote se ata janë serbë, dhe në anën tjetër, janë të përfshirë në procesin e vendim-marrjes politike, sepse ata janë në pushtet në të dy komunat.

Aktiviteti i dytë operativ lidhet me Medvegjë, ku ata nuk kanë “burimeve” të mësipërme, ose me shpejtësi mbi qarqeve të përzgjedhura në komunitet korruptuar serbe dhe individëve të afërta me autoritetet dhe Dhomës së Tregtisë së Serbisë, i zbatuar nën-projekt të titulluar “okupimin Ekonomik Jug Serbinë”.

Ky projekt përfshin blerjen e burimeve jetike të Medvegjës: Kompania social agroindustriale “AIK Leskovac” në Medvegjë, vendi i të cilit pronë e kompanisë është rreth 11% e territorit të komunës së Medvegjës, blerjen e minierës Lece, blerjen e aksioneve te Qednres Rehabilitatuese në Banjën e Siharinës, si dhe shtëpitë dhe pronën e serbëve rreth komunën e Medvegjës, Lebane, Leskocit dhe Kurshumli.

Të dy aktivitetet operative janë efektive dhe të zbatohen me shpejtësi paralelisht me “shitjen” e qëndrimit shqiptarëve të Kosovës në Medvegjë, se qeveria në Serbi nuk është zgjidhje për shkak të përfshirjes së oficerëve të lartë të policisë, zyrtarëve dhe politikanëve të afërta me autoritetet më të lartë në këtë çështje.

Për fat të keq, zgjedhjet lokale në Preshevë, të cilat janë planifikuar për 24 dhjetor 2017 nuk ishte tërhequr praktikisht asnjë vëmendje pak për mediat e Beogradit, jo publiku serb në veri të Nishit, por të jetë interes shumë i madh i qytetarëve të Serbisë jugore.