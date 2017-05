Dr.Stankovic demanton mediat serbe: Nuk është e vërtetë se policia serbe nuk mund të hyjë në Tërnoc të Madh!

Bujanoc, 22 maj -Terrnoci i Madh serish eshte bere teme qendrore e mediave serbe pak per propagande e pak per te rritur numrin e eksplareve te gazetave te cilet dite e sa vi po bie shitja e tyre në Serbi, njofton agjencia e lajmeve “Persheva jonë”

“Tërnoc i Madh: Perandoria e heroinës në ” fshatin e ndaluar ” (“Veliki Trnovac: Carstvo heroina u ”zabranjenom selu”); “Fshati në të cilën xhandarmëria nuk ka: Ajo është gjithmonë një ton e gjysmë marihuanë dhe heroinë” (“Selo u koje žandarmerija ne ulazi: U njemu uvek ima tona i po marihuane i heroina” jane keta disa tituj qe koheve te fundit te gazeatzve serbe te cilat jane amrrru me nej mjedis me te diskrminuar dhe me te pazhlluar ne Evroipe, eshte ky fshati Terroc i Madhe zbrazur nga shqiptaret ku gjysma fshatit sot jane jashte, kryesisht ne Zvicer, Gjermani, Belgjike dhe Amerike per te ushqyer famljaret e tyre te paune ne vendlksiodnje. Ky fshat ka mbetur shkret, naten nuk leviz njeri i gjalle pos naj mace, naj qene apo policia serbe qe veton here pas here ne këte fshat, pamverësisht se mediat serbe shkruajn se “ne këte fshat nuk guoxone te hyjne policia serbe” ?!

Kurse sot serish me ket teme jane marrur mediat serbe me titullin: “Për ta nuk vlejnë ligjet: Ky fshat në jug të Serbisë është një shtet brenda një shteti, askush nuk mund të bëjë asgjë” (Za njih zakoni ne važe: Ovo selo na jugu Srbije je država u državi, niko im ništa ne može”), trasnmeton aghejncia e lajemeve “Presheva Jonë”. Eshte” fjala ketu për fshatin Terrnoc te Madh qe”jane marrur mediat serbe ne stilin sipas “burimeve te sigurta” te BIA-a ne Presheve jane kapur mijëra arme ne duar te shqiptarëve” qe me vone u demantua ky lajm i rreme nge vet mediat serbe ?!

Por ekto lajme i ka dmeantruar edhe njeriu i qverise serbe, drejtori i Trupit Kooridnues per Medsvegje, Bujanco dhe Presheve dr.Zoran Stankovci. Stankvic ne mediat serbe ak dekalruar se “nuk është e vërtetë se policia serbe nuk mund të hyjë në Tërnoc të Madh. Në këtë vend biloe ka edhe një pikë kontrolli të policisë dhe xhandarmërisë rregullisht viziton fshatin.” (Dr.Stankovic: Nije tačno da policija Srbije ne sme da ulazi u Veliki Trnovac. U tom mestu postoji i čak punkt policije, kao i da Žandarmerija redovno obilazi to selo.“)

Ne fundit fundit edhe nëse paska trafik droge ne “Jug te Serbisë”, siq sjrkuaje medsiat e Boegradit, kjo konbande nuk mund te bëhet pa shtetin serbe, kjo eshte sikur nje edhe nje qe bejne dy. Kur eshte e pamundur qe shqiptatet te sjelin dy kilogram duhat nga Maqedonia ne Serbi, athere si eshte e mundur qe te sjellin 2 tone droge nga Maqedonia ne Serbi, siq eshte konfirmuar se kjo droge ka hyre vitin e fundit ne Serbi?!